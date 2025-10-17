Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук сказав в ефірі 24 Каналу, що захоплення цього вузла дозволить росіянам створити надійні тили та відрізати українське Сіверського угруповання.

Чому бої під Куп'янськом залишаються одними з найзапекліших?

Бої точаться в північній частині Куп'янська, але основна ціль росіян – Куп'янськ-Вузловий. Це селище з вузловою залізничною станцією трохи південніше міста.

Експерт пояснив, що ця точка пов'язує напрямки: Харків, Південь (Лиманський напрямок), Сватове та Північ (Валуйки). У Валуйках, на території Росії, розташовані тилові бази тих сил, які зараз наступають на Лиманському напрямку.

Російським військам потрібна залізниця, яка забезпечуватиме угруповання, що поступово розгортає наступ.

Їхній задум на Донбасі: з одного боку розв'язати вузол Покровськ – Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ силами, які наступають зі сходу. З Лиманського напрямку вони намагаються просунутися до Слов'янська, щоб таким чином обрізати наше Сіверське угруповання військ,

– наголосив Лакійчук.

Для Лиманського угруповання потрібні надійні тили – а це Куп'янськ і маршрут на північ. Щоб захопити Куп'янськ-Вузловий, вони намагаються завдати охоплювальних ударів з півдня та півночі ще з минулого року.

"З півдня в них нічого не вийшло, на півночі вони застрягли в Куп'янську. Тому там тривають і триватимуть важкі бої. Наші сили триматимуться, скільки зможуть, щоб не допустити ворога до цього стратегічного залізничного вузла", – підсумував експерт.

Ситуація на Купʼянському напрямку: дивитись на карті

Що відомо про ситуацію на Куп'янському напрямку?