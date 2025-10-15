Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Яка ситуація на фронті на 15 жовтня?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 5 бойових зіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосував 32 ракети та скинув 28 керованих бомб, здійснив 164 обстріли, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Кам'янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки.
На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Куп'янськ та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у напрямках Лиману й Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє, Шандриголове, Торське й Колодязі.
На Слов'янському напрямку українські воїни минулої доби відбили 6 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного, Виїмки, Григорівки та Федорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано 2 бойові зіткнення у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у напрямку Костянтинівки, Берестка та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Покровська і Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Вороне, Вербове, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Маліївка, Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка та в напрямку Красногірського.
На Оріхівському напрямку противник 5 разів наступав поблизу Степового, Плавнів та Степногірська.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів в етері 24 Каналу, що російська армія посилює атаки на фронті та збільшує використання техніки, намагаючись розширити сухопутний коридор на території України. Світан прогнозує, що процес складних боїв триватиме півтора – два місяці.
Що ще писали про ситуацію на фронті військові?
Речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин зазначив, що українські військові фіксують активізацію окупантів у Запорізькій області. За словами військового, наразі метою окупантів є формування штурмових груп для наступальних операцій саме в районі Оріхова.
У Генштабі повідомляли, що ЗСУ знайшли та знищили противника на території 3,4 квадратного кілометра під Покровськом за добу 13 жовтня. Водночас штурмові підрозділи просунулися до 1,6 кілометра на окремих напрямках.
Окрім того, військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" розповідав, що російська армія здійснила невдалу спробу механізованого штурму у напрямку Мирнограда у Донецькій області. Українські військові знищили російську техніку і ліквідували особовий склад.