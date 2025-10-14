Про таке в коментарі Укрінформу розповів речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин, передає 24 Канал.

Яка ситуація на Оріхівському напрямку?

Російська армія готує нові штурмові підрозділи, які, ймовірно, планує використати для загострення бойових дій на Оріхівському напрямку.

За його словами, відповідні підготовчі заходи проводяться в навчальних центрах і на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих територіях Криму та в окремих районах Запорізької й Херсонської областей.

Метою окупантів є формування штурмових груп для наступальних операцій саме в районі Оріхова.

Зверіть увагу! Волошин уточнив, що йдеться про підготовку підрозділів для дій на ділянках Кам'янське – Приморське – Степове – Токмачка – Новоандріївка – Новоданилівка та поблизу села Малі Щербаки.

За розвідданими, частина таких груп завершить навчання за тиждень-два, або трохи пізніше. Після завершення підготовки противник, ймовірно, спробує перекинути ці підрозділи на передові позиції та застосувати їх для штурмових дій, попередив речник.

Що відомо про становище в Запорізької області?