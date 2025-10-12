Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на президента України Володимира Зеленського.
Де Сили оборони мали успіхи?
Зеленський розповів про контрнаступальні дії Збройних Сил України в різних районах. Зокрема, він згадав про успіхи Сил оборони в Запорізькій області.
Зараз українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля, також в інших районах, зокрема на Запорізькому напрямку – поблизу Оріхова, там є просування наших військ, і на сьогодні – більш ніж на три кілометри,
– пояснив президент.
Він подякував воїнам 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", 33-го штурмового полку та іншим підрозділам, які були залучені.
"Мільйони наших людей у державі працюють зараз, щоб Україна могла захиститись, щоб Україна мала достатньо зброї, достатньо підтримки", – наголосив український лідер.
Яка зараз ситуація на фронті?
До слова, в етері 24 Каналу пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак розповів, що окупанти намагаються штурмувати малими піхотними групами, які можуть складатись навіть з одного солдата, через великі втрати в техніці.
За його словами, ворог зазнає величезних втрат у бронетехніці, яка коштує сотні тисяч доларів. Мотоцикли значно дешевші. Тому це не покращення способу перебування, тому що українські пілоти вдало її знищують.
Водночас, за даними аналітиків DeepState, Росія просунулася на Харківському та Лиманському напрямках. Також ворог мав успіх у східній частині Запорізької області.