Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Где Силы обороны имели успехи?

Зеленский рассказал о контрнаступательных действиях Вооруженных Сил Украины в разных районах. В частности, он вспомнил об успехах Сил обороны в Запорожской области.

Сейчас украинские подразделения продолжают контрнаступательные наши действия в районах Доброполья, также в других районах, в частности на Запорожском направлении – вблизи Орехова, там есть продвижение наших войск, и на сегодня – более чем на три километра,

– пояснил президент.

Он поблагодарил воинов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го штурмового полка и другим подразделениям, которые были привлечены. "Миллионы наших людей в государстве работают сейчас, чтобы Украина могла защититься, чтобы Украина имела достаточно оружия, достаточно поддержки", – подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, в Генштабе отметили, что на Ореховском направлении было улучшено тактическое положение в районе населенного пункта Малые Щербаки, что в Степногорской общине Запорожской области.

Защитники подытожили, что Вооруженные Силы Украины продвинулись вперед до 3,5 километра, уничтожив значительное количество российских оккупантов и взяв пленных.

Какая сейчас ситуация на фронте?