Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
Где Силы обороны имели успехи?
Зеленский рассказал о контрнаступательных действиях Вооруженных Сил Украины в разных районах. В частности, он вспомнил об успехах Сил обороны в Запорожской области.
Сейчас украинские подразделения продолжают контрнаступательные наши действия в районах Доброполья, также в других районах, в частности на Запорожском направлении – вблизи Орехова, там есть продвижение наших войск, и на сегодня – более чем на три километра,
– пояснил президент.
Он поблагодарил воинов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", 33-го штурмового полка и другим подразделениям, которые были привлечены. "Миллионы наших людей в государстве работают сейчас, чтобы Украина могла защититься, чтобы Украина имела достаточно оружия, достаточно поддержки", – подчеркнул украинский лидер.
Кроме того, в Генштабе отметили, что на Ореховском направлении было улучшено тактическое положение в районе населенного пункта Малые Щербаки, что в Степногорской общине Запорожской области.
Защитники подытожили, что Вооруженные Силы Украины продвинулись вперед до 3,5 километра, уничтожив значительное количество российских оккупантов и взяв пленных.
Какая сейчас ситуация на фронте?
К слову, в эфире 24 Канала пресофицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак рассказал, что оккупанты пытаются штурмовать малыми пехотными группами, которые могут состоять даже из одного солдата, из-за больших потерь в технике.
По его словам, враг несет огромные потери в бронетехнике, которая стоит сотни тысяч долларов. Мотоциклы значительно дешевле. Поэтому это не улучшение способа пребывания, потому что украинские пилоты удачно ее уничтожают.
В то же время, по данным аналитиков DeepState, Россия продвинулась на Харьковском и Лиманском направлениях. Также враг имел успех в восточной части Запорожской области.