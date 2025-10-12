Так, недавно оккупанты имели успех в Донецкой, Харьковской области и Запорожье, передает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Где Россия имела успехи?

По данным аналитиков, враг продвинулся вблизи Песчаного. Этот поселок расположен в Купянском районе к юго-востоку от административного центра.

Где на карте Песчаное, что на Харьковщине

Заметим, что недавно противник имел и другие достижения на Купянском направлении. Россияне продвинулись в центральной части Купянска, в южной части Тищенковки и к югу от Мирового (оба населенных пункта расположены к северо-западу от Купянска).

Также враг имел успех на Лиманском направлении. Здесь захватчики продвинулись возле Торского – поселка, расположенного к северо-востоку от Лимана.

Где на карте Торское, что в Донецкой области

По оценке военного обозревателя Константина Машовца, цель оккупантов – перерезать украинскую логистику на пересечении реки Северский Донец с Нетриусом вблизи Новоселовки и Дерилово, а также с Жеребцом – вблизи Ямполя и Дроновки (к востоку от Ямполя).

Кроме того, агрессор продвинулся в восточной части Запорожской области, вблизи Малиновки.

Где Малиновка на карте

12 октября Силы обороны сообщили об освобождении Малых Щербаков на Запорожском направлении. Это село расположено в южной части области.

Какова ситуация на фронте?