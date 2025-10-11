Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".

Что известно о российском штурме под Волчанском?

Захватчики планировали проводить наступательные действия на одном из участков фронта. Агенты "Атеш" из 82-го мотострелкового полка помогли сорвать штурм россиян в лесах под Волчанском.

Партизаны смогли передать точные координаты позиций российской артиллерии, бронетехники и мест пребывания оккупантов.

Такая ценная информация также помогла с определением расположения огневых точек, маршрутов подвоза боеприпасов и графика смены подразделений.

Заметьте! Благодаря переданным партизанами данным Силы обороны Украины смогли заранее подготовиться к возможным наступательным действиям и ударить по противнику в ответ.

Вследствие эффективной работы украинских военных план россиян потерпел крах еще до его начала.

Как партизаны противостоят оккупантам на фронте?