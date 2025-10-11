Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш".
Что известно о российском штурме под Волчанском?
Захватчики планировали проводить наступательные действия на одном из участков фронта. Агенты "Атеш" из 82-го мотострелкового полка помогли сорвать штурм россиян в лесах под Волчанском.
Партизаны смогли передать точные координаты позиций российской артиллерии, бронетехники и мест пребывания оккупантов.
Такая ценная информация также помогла с определением расположения огневых точек, маршрутов подвоза боеприпасов и графика смены подразделений.
Заметьте! Благодаря переданным партизанами данным Силы обороны Украины смогли заранее подготовиться к возможным наступательным действиям и ударить по противнику в ответ.
Вследствие эффективной работы украинских военных план россиян потерпел крах еще до его начала.
Как партизаны противостоят оккупантам на фронте?
- На днях агенты движения "Атеш" передали украинским военным точные координаты расположения мобильного командного пункта российских оккупантов, что позволило атаковать пункт прицельным ударом. В результате уничтожения командного пункта система управления врага получила серьезные повреждения.
- Партизаны также совершили диверсию на железной дороге во временно оккупированной части Запорожской области. Повреждение релейного шкафа привело к временному блокированию движения эшелонов с военными грузами России.
- Силы обороны Украины ударили по складам оккупантов в Богдановке Луганской области, заставив российские войска срочно эвакуировать боеприпасы. Попадание пришлось по местам хранения и загрузки боеприпасов 17-го танкового полка противника.