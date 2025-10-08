Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
Как партизаны уничтожили мобильный командный пункт?
Агенты "Атеш" в рядах оккупационных войсках передали Силам обороны точные координаты машины связи Р-142НМР. Россияне использовали ее как передвижной командный пункт для управления своими подразделениями.
Эта информация позволила украинским военным нанести прицельный удар.
Как сообщает "Атеш", уничтожение этого узла связи вызвало хаос в системе управления оккупантов. Координация между подразделениями и передачу приказов было нарушено – это серьезно повлияло на боеспособность врага на участке фронта.
Этот случай доказывает эффективность работы нашей агентурной сети. Агенты "Атеш" продолжают систематически передавать разведывательные данные, которые помогают уничтожать ключевые объекты врага и дезорганизовать его действия,
– говорится в сообщении.
Партизаны подчеркнули, что российская армия не может скрыть свои передвижения от их сети, ведь агенты "Атеш" работают везде, где находятся оккупанты.
Агенты "Атеш" продолжают свою деятельность
Недавно партизаны провели диверсию на железной дороге в Запорожской области. Благодаря их действиям было временно заблокировано движение военных грузов врага на Юге Украины.
В сентябре агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути к вражескому авиазаводу. Речь идет о заводе по производству ракет Х-59, которыми Россия обстреливает украинские города.
Партизаны также провели диверсию на оборонном заводе "Щегловский вал" в российской Туле. Сообщается, что им удалось уничтожить башню связи.