Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин. Детали сообщает 24 Канал.
Что происходит на Запорожском направлении фронта?
По словам Волошина, российская армия проводит штурмовые действия на западных окраинах Степного, пытаясь обойти с востока Степногорск.
То есть с запада от Степногорска он продвигается по побережью бывшего Каховского водохранилища – там, где расположены Каменское, Плавни и Приморское. Намерения простые – захватить плацдарм, где расположен Степногорск,
– объяснил военный.
Какая ситуация в Запорожье: смотрите карту
Такие действия создают угрозу для восточных и южных окраин областного центра Запорожья и логистических путей, которые ведут из города на восток. Они могут оказаться под огневым воздействием некоторых видов вооружения.
В частности барражирующие боеприпасы типа "Молния", "Ланцет" смогут долетать до окраин Запорожья,
– предупредил спикер.
Какая ситуация в Запорожье: последние новости
Ранее Эксклюзивно в эфире 24 Канала Волошин также рассказал, что враг хочет вытеснить Силы обороны с позиции в окрестностях Каменского. Также россияне продолжают попытки захватить Плавни.
Кроме того, ситуацию прокомментировал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Оккупанты пытаются создать более четкую линию фронта в районе Степногорска, Орехова и Гуляйполя, что позволило бы уменьшить количество "серых зон".
Совсем недавно противник продвинулся на Запорожском направлении. По данным отчета ISW за 1 октября, успехи россиян подтверждены в центре Вербового и в районе Полтавки на востоке области.