Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал в эфире 24 Канала, что противник хочет вытеснить Силы обороны с позиции в окрестностях Каменского. Кроме того, продолжает попытки захватить населенный пункт Плавни.
Как действуют россияне на Запорожском направлении?
Владислав Волошин отметил, что нашим защитникам известны планы врага в Запорожье. Россияне пытаются продвигаться в сторону населенного пункта Приморское. Все для того, чтобы с этого плацдарма вражеские штурмовые группы имели возможность атаковать наши позиции в направлении Степногорска.
За минувшие сутки (26 сентября 2025 года – 24 Канал) зафиксировано две такие попытки. Также враг применяет тактику инфильтрации. То есть пытается сверхмалыми группами пехоты – до трех человек, проникнуть мимо наших позиций, вглубь обороны, чтобы зайти нам в спину,
– сказал он.
Кроме того, россияне стремятся взять под контроль логистические пути и пути сообщения наших защитников.
Что происходит на Запорожском направлении: карта
Чтобы избежать этого, Силы обороны проводят поисково-ударные действия на Запорожском направлении. Поэтому попытки противника там не имеют успеха.
Какова ситуация на Запорожском направлении?
Украинским военным удалось ударить по командному пункту россиян на Запорожском направлении. Это произошло вблизи села Луговое.
Несмотря на многочисленные потери, россиянам удается продвигаться на некоторых направлениях. У них есть успехи на Запорожье, в частности в юго-западной части Новоивановки.
Россияне каждый день штурмуют Ореховское направление в Запорожской области. Все для того, чтобы создать плацдарм для продвижения вперед.