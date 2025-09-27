Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал в эфире 24 Канала, что противник хочет вытеснить Силы обороны с позиции в окрестностях Каменского. Кроме того, продолжает попытки захватить населенный пункт Плавни.

Как действуют россияне на Запорожском направлении?

Владислав Волошин отметил, что нашим защитникам известны планы врага в Запорожье. Россияне пытаются продвигаться в сторону населенного пункта Приморское. Все для того, чтобы с этого плацдарма вражеские штурмовые группы имели возможность атаковать наши позиции в направлении Степногорска.

За минувшие сутки (26 сентября 2025 года – 24 Канал) зафиксировано две такие попытки. Также враг применяет тактику инфильтрации. То есть пытается сверхмалыми группами пехоты – до трех человек, проникнуть мимо наших позиций, вглубь обороны, чтобы зайти нам в спину,

– сказал он.

Кроме того, россияне стремятся взять под контроль логистические пути и пути сообщения наших защитников.

Что происходит на Запорожском направлении: карта

Чтобы избежать этого, Силы обороны проводят поисково-ударные действия на Запорожском направлении. Поэтому попытки противника там не имеют успеха.

Какова ситуация на Запорожском направлении?