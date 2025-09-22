Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Сил обороны юга Владислава Волошина Укринформу.
Смотрите также ДРГ в Купянске и новые приоритеты России в Донецкой области: как изменилась линия фронта за неделю
Какова ситуация на Ореховском направлении?
Российская армия взялась штурмовать Ореховское направление каждый день.
На направлении Приморское – Плавни – Каменское противник ежедневно проводит свои штурмовые действия, пытаясь окончательно захватить населенные пункты Каменское и Плавни, и пытается выйти на окраины Приморского,
– рассказал Волошин.
Он добавил, что, захватив эти населенные пункты, оккупанты будут пытаться создать плацдарм для дальнейшего наступления на Степногорск и продвижения вдоль бывшего Каховского водохранилища до Кушугума и Балабиного, которые являются южными пригородами Запорожья.
ВСУ активно противостоят врагу, в частности проводят поисково-ударные действия и уничтожают группы оккупантов, которые пытаются прорываться в указанные населенные пункты.
Последние новости с фронта
За сутки 21 сентября было зафиксировано 156 боевых столкновений. В частности, на Ореховском направлении оккупанты 6 раз пытались продвинуться к позициям ВСУ в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки.
22 сентября главком Сырский сообщил, что ВСУ восстановили контроль над 7 населенными пунктами. Зачищено от вражеских ДРГ – еще 9.
Кроме того, российские войска пытаются прорваться к Купянску и Покровску, используя тактику малых ДРГ и переодевания в гражданских или украинскую форму.