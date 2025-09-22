Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речника Сил оборони півдня Владислава Волошина Укрінформу.

Дивіться також ДРГ в Куп'янську та нові пріоритети Росії на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація на Оріхівському напрямку?

Російська армія взялася штурмувати Оріхівський напрямок кожного дня.

На напрямку Приморське – Плавні – Кам'янське противник щодня проводить свої штурмові дії, намагаючись остаточно захопити населені пункти Кам'янське і Плавні, і намагається вийти на околиці Приморського,

– розповів Волошин.

Він додав, що, захопивши ці населені пункти, окупанти намагатимуться створити плацдарм для подальшого наступу на Степногірськ та просування вздовж колишнього Каховського водосховища до Кушугума і Балабиного, які є південними передмістями Запоріжжя.

ЗСУ активно протистоять ворогу, зокрема проводять пошуково-ударні дії та знищують групи окупантів, які намагаються прориватися у зазначені населені пункти.

Останні новини з фронту