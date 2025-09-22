Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речника Сил оборони півдня Владислава Волошина Укрінформу.
Яка ситуація на Оріхівському напрямку?
Російська армія взялася штурмувати Оріхівський напрямок кожного дня.
На напрямку Приморське – Плавні – Кам'янське противник щодня проводить свої штурмові дії, намагаючись остаточно захопити населені пункти Кам'янське і Плавні, і намагається вийти на околиці Приморського,
– розповів Волошин.
Він додав, що, захопивши ці населені пункти, окупанти намагатимуться створити плацдарм для подальшого наступу на Степногірськ та просування вздовж колишнього Каховського водосховища до Кушугума і Балабиного, які є південними передмістями Запоріжжя.
ЗСУ активно протистоять ворогу, зокрема проводять пошуково-ударні дії та знищують групи окупантів, які намагаються прориватися у зазначені населені пункти.
Останні новини з фронту
За добу 21 вересня було зафіксовано 156 бойових зіткнень. Зокрема, на Оріхівському напрямку окупанти 6 разів намагалися просунутися до позицій ЗСУ в районі Кам'янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки.
22 вересня головком Сирський повідомив, що ЗСУ відновили контроль над 7 населеними пунктами. Зачищено від ворожих ДРГ – ще 9.
Окрім того, російські війська намагаються прорватися до Куп'янська й Покровська, використовуючи тактику малих ДРГ та переодягання у цивільних або українську форму.