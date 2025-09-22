Про це пише 24 Канал з посиланням Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 6 атак ворога. Також агресор завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 34 керовані авіабомби, та здійснив 165 обстрілів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ в районі населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Западне та у бік Одрадного.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 6 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог провів 21 атаку. Агресор намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка.

На Сіверському напрямку окупанти здійснили 3 спроби йти вперед в районах Серебрянки та у бік Виїмки і Ямполя.

На Краматорському напрямку загарбники тричі атакували у бік Ступочок та Новомаркового.

На Торецькому напрямку російська армія здійснила 11 атак в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 49 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 20 атак поблизу населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки окупантів поблизу Ольгівського та у бік Полтавки.

На Оріхівському напрямку ворожі сили 6 разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки й Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

