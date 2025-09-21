Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Яка наразі ситуація в Куп'янську?
Віктор Трегубов пояснив, що російські окупанти намагаються проникати в Куп'янськ Харківської області. Зокрема, ворог відправляє малі диверсійно-розвідувальні групи (від двох до п'яти солдатів).
Вони намагаються користуватися своєю чисельністю, просочуватися крізь позиції українських військових та пізніше займати якісь будівлі,
– каже він.
Речник підкреслив, що окупанти переодягаються в цивільний одяг, щоб ЗСУ було важче їх розпізнати. Українські воїни намагаються знищувати їх ще до того, як загарбники зайдуть у міську забудову.
До слова, в ефірі 24 Каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів, що сам Куп'янськ не є для росіян таким важливим, але місто є головною перепоною на шляху до ключового об'єкта – станції Куп'янськ – Вузловий. Саме вона є головною ціллю ворога.
Що в Україні кажуть про бої за Куп'янськ?
Ситуацію в Куп'янську також прокоментував президент України. Володимир Зеленський розповів, що у районі населеного пункту тривають жорсткі бойові дії. ЗСУ продовжують відбивати навалу окупантів.
"Там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені", – наголосив український лідер.
Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" 19 вересня наголосив, що росіяни не контролюють жодного району Куп'янська.