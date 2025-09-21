Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Яка наразі ситуація в Куп'янську?

Віктор Трегубов пояснив, що російські окупанти намагаються проникати в Куп'янськ Харківської області. Зокрема, ворог відправляє малі диверсійно-розвідувальні групи (від двох до п'яти солдатів).

Вони намагаються користуватися своєю чисельністю, просочуватися крізь позиції українських військових та пізніше займати якісь будівлі,

– каже він.

Речник підкреслив, що окупанти переодягаються в цивільний одяг, щоб ЗСУ було важче їх розпізнати. Українські воїни намагаються знищувати їх ще до того, як загарбники зайдуть у міську забудову.

До слова, в ефірі 24 Каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів, що сам Куп'янськ не є для росіян таким важливим, але місто є головною перепоною на шляху до ключового об'єкта – станції Куп'янськ – Вузловий. Саме вона є головною ціллю ворога.

Що в Україні кажуть про бої за Куп'янськ?