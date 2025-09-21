Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Какова сейчас ситуация в Купянске?

Виктор Трегубов объяснил, что российские оккупанты пытаются проникать в Купянск Харьковской области. В частности, враг отправляет малые диверсионно-разведывательные группы (от двух до пяти солдат).

Они пытаются пользоваться своей численностью, просачиваться сквозь позиции украинских военных и позже занимать какие-то здания,

– говорит он.

Спикер подчеркнул, что оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы ВСУ было труднее их распознать. Украинские воины пытаются уничтожать их еще до того, как захватчики зайдут в городскую застройку.

К слову, в эфире 24 Канала председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что сам Купянск не является для россиян таким важным, но город является главной преградой на пути к ключевому объекту – станции Купянск – Узловой. Именно она является главной целью врага.

Что в Украине говорят о боях за Купянск?