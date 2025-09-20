Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что так враг хотел зайти в пригород Купянска. Далее планировал осуществить накопление в лесных насаждениях.
Какая цель врага на Харьковщине?
Россияне надеялись, что смогут пройти "серую зону" под землей, использовав трубопровод. По нему они двигались и на самокатах, и на колясках. В общем такое передвижение занимало 4 часа. Это позволяло избежать обнаружения с воздуха нашими операторами БПЛА.
Враг имел много времени, чтобы выйти, рассредоточиться и занять определенные позиции. Однако, Силы обороны поразили эту инфраструктуру: часть взорвана, а часть затоплена. Снова ключевым средством доставания до Купянска стали лодки, плотины. Это значительно лучший объект для поражения.
Сам Купянск не является для россиян таким важным, но город является главной преградой на пути к ключевому объекту – станции Купянск – Узловой. Именно она – главноя цель врага,
– отметил Сергей Кузан.
Оккупанты стремятся снова восстановить железную дорогу вдоль реки Оскол, которая позволит обеспечить фронтовую логистику и поддерживать северную группировку. Ту, которая сейчас окружает Донецкую агломерацию. Так россияне смогут быстрее перебрасывать свои силы и средства.
Ситуация возле Купянска: смотрите на карте
Похожую ситуацию мы сейчас видим возле Покровска, когда россияне пытаются окружить город. Это они хотят сделать с севера, "нависая" над Святогорском и Славянском. Конечно, Силы обороны не дают врагу реализовать свои планы. Оккупантов уничтожают еще под Купянском. К станции Купянск – Узловой россияне даже не смогли подойти.
Поэтому враг вынужден применять "партизанскую" тактику и переодевать своих бойцов в гражданскую одежду, рассредоточивать по домам. Оккупанты маскируются под мирных жителей, но наши операторы дронов их обнаруживают и уничтожают в местах сосредоточения.
Что происходит возле Купянска?
- В Купянске наши военные обнаруживают россиян и их обезвреживают. В городе продолжается контрдиверсионная операция. Линия фронта сейчас проходит менее, чем в 1 километре от Купянска. К сожалению, это позволяет врагу обстреливать его со всего вооружения.
- Стало известно, что одну из армий, которая наступает на город, возглавляет бывший украинский офицер – Сергей Стороженко. Он родом из Харьковщины, но предал присягу еще в 2014 году после аннексии Крыма. В России Стороженко быстро сделал карьеру, возглавлял бригаду береговой охраны и был начальником штаба.
- В ОК "Север" сообщили, что россияне ищут новые способы зайти в город после того, как Силы обороны затопили трубопровод. Там также отметили, что мирное население, которое остается в городе, препятствует выполнению задач. Ведь враг маскируется под гражданских.