Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что так враг хотел зайти в пригород Купянска. Далее планировал осуществить накопление в лесных насаждениях.

Какая цель врага на Харьковщине?

Россияне надеялись, что смогут пройти "серую зону" под землей, использовав трубопровод. По нему они двигались и на самокатах, и на колясках. В общем такое передвижение занимало 4 часа. Это позволяло избежать обнаружения с воздуха нашими операторами БПЛА.

Враг имел много времени, чтобы выйти, рассредоточиться и занять определенные позиции. Однако, Силы обороны поразили эту инфраструктуру: часть взорвана, а часть затоплена. Снова ключевым средством доставания до Купянска стали лодки, плотины. Это значительно лучший объект для поражения.

Сам Купянск не является для россиян таким важным, но город является главной преградой на пути к ключевому объекту – станции Купянск – Узловой. Именно она – главноя цель врага,

– отметил Сергей Кузан.

Оккупанты стремятся снова восстановить железную дорогу вдоль реки Оскол, которая позволит обеспечить фронтовую логистику и поддерживать северную группировку. Ту, которая сейчас окружает Донецкую агломерацию. Так россияне смогут быстрее перебрасывать свои силы и средства.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

Похожую ситуацию мы сейчас видим возле Покровска, когда россияне пытаются окружить город. Это они хотят сделать с севера, "нависая" над Святогорском и Славянском. Конечно, Силы обороны не дают врагу реализовать свои планы. Оккупантов уничтожают еще под Купянском. К станции Купянск – Узловой россияне даже не смогли подойти.

Поэтому враг вынужден применять "партизанскую" тактику и переодевать своих бойцов в гражданскую одежду, рассредоточивать по домам. Оккупанты маскируются под мирных жителей, но наши операторы дронов их обнаруживают и уничтожают в местах сосредоточения.

Что происходит возле Купянска?