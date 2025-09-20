Про це Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами 20 вересня, передає 24 Канал.
Яка ситуація в Куп'янську?
Зеленський розповів, що у районі Куп'янська тривають жорсткі дії. ЗСУ продовжують відбивати навалу окупантів.
"Там у нас діють сильні підрозділи, вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити", – сказав президент.
Він додав, що всередині міста також тривають контрдиверсійні заходи.
Там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені,
– наголосив президент.
До слова, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, якщо росіяни візьмуть Куп'янськ, зокрема Куп'янськ-Вузловий, то їм вдалося б відновити залізничне сполучення вздовж лінії фронту з півночі на південь.
Останні новини з Куп'янського напрямку
Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, що росіяни не контролюють жодного району у Куп'янську. Вони там переодягаються у цивільне, аби збирати інформацію.
Тим часом в ОСУВ "Північ" повідомили, що російським військовим наказали розстрілювати цивільних у Куп'янську, використовуючи жінок і дітей як живий щит.
Водночас ЗСУ ускладнили логістичні шляхи для росіян, затопивши трубопровід у Куп'янську. Тепер окупанти взялися форсувати річку Оскіл на човнах.