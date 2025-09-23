Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 3 ракетних і 67 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети й скинувши 136 КАБів.
Дивіться також ДРГ в Куп'янську та нові пріоритети Росії на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень
Яка ситуація на лінії зіткнення?
Ворог здійснив 4 888 обстрілів, з них 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 222 дронів-камікадзе.
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 2 пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів, 6 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще 2 інші важливі цілі загарбників.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 11 бойових зіткнень. Противник завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 25 КАБів, а також здійснив 192 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 10 – із РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Западного та в бік Одрадного й Кутьківки.
Що відбувається поблизу Вовчанська: дивіться на карті
На Куп'янському напрямку відбулося 4 атаки окупантів. Захисники відбивали штурмові дії в районах Куп'янська, Кіндрашівки та Піщаного.
На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Шандриголове, Новомихайлівка, Дерилове, Торське, Зарічне та в бік Степового.
Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті
На Сіверському напрямку оборонці відбили 7 штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки та Виїмки.
На Краматорському напрямку зафіксовано 7 боєзіткнень у районі Майського та в бік Ступочок.
Що відбувається на Краматорському напрямку: дивіться на карті
На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Щербинівка, Полтавка та в напрямку Степанівки.
На Покровському напрямку відбулося 58 боєзіткнень у районах населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Вільне, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.
Росіяни тиснуть під Покровськом: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 31 спробу ворога прорвати оборонні рубежі в районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове, Мирне, Березове, Новогригорівка, Новомиколаївка та в бік Іванівки.
Що відбувається на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку противник 3 рази атакував позиції Сил оборони в районі Полтавки.
На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти наступальних дій не проводили.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Війна Росії проти України: останні новини
- За минулу добу, 22 вересня, Сили оборони України ліквідували ще 1 010 окупантів. Тепер загальні втрати особового складу Росії – близько 1 103 580 осіб.
- Українські військові з 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади знищили дорогий ворожий ударний БпЛА "Форпост" вартістю близько 7 мільйонів доларів.
- Один російський військкор заявив про розробку оптоволоконних FPV-дронів із ретранслятором, які можуть пролітати до 60 кілометрів. В Інституті вивчення війни вважають, що таким чином противник може збільшити обсяг і точність ударів по українському тилу, аби ще більше ускладнити логістику захисників.
- В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон припустив, що зараз Володимир Путін не зацікавлений у мирі. Диктатор уже чітко виклав свої цілі на наступні 4 – 5 років: повне підпорядкування України, а також зміна кордонів СРСР, деяких старих держав, країн Балтії тощо.