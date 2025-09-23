Україна знищила до 25% нафтопереробних потужностей Росії, спричинивши нестачу палива. Росіянам доводиться годинами стояти в черзі, а ціни на бензин – дуже високі. Це також б'є по нафтових доходах і спроможності Кремля вести бойові дії, й може стати саме тим фактором, що змусить Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв'ю 24 Каналу проаналізував наслідки ударів по НПЗ, проблеми в армії Росії та припустив, чи реально завершити війну в 2025 – 2026 роках. Більше деталей – читайте далі у матеріалі.

Що може зруйнувати економіку Росії?

Україна завдала удару безпілотником по одному з найбільших НПЗ Росії в місті Кіриші. Цей удар є частиною ширшої кампанії, яка вже вивела з ладу до 25% російських нафтопереробних потужностей. Що ви думаєте про це і як оцінюєте цю кампанію українських ударів вглиб Росії?

Думаю, удари по логістичних вузлах та інших важливих об'єктах в глибині території Росії – це справді розумний та правильний крок з боку української армії, бо Росія абсолютно залежить від своїх ліній зв'язку для підтримки військових дій в Україні. Коли Україна завдає ударів по нафтовій промисловості, а особливо по нафтопереробних підприємствах, це наближає жорстоку війну до домівок росіян.

У соціальних мережах можна побачити черги. Людям доводиться стояти в чергах годинами, якщо не днями, щоб отримати бензин, і ціна на нього дуже висока. Тож для багатьох росіян, які не беруть участі у війні й не знають, що відбувається, це стає тепер їхньою реальністю.

У Росії спостерігається велике невдоволення через те, що люди не можуть знайти пальне, а якщо й можуть, то воно дуже дороге. Тож я думаю, що з військового та стратегічного погляду це дуже розумний крок з боку українського уряду та українських сил, бо це зараз має реальний вплив.

Наразі 25% нафтової галузі виведено з ладу. Це та галузь, яка забезпечує більшість іноземних валютних надходжень, що підтримують російську військову машину. Тож можна сподіватися, що українська армія продовжить удари й це призведе до того, що настане, ймовірно, один із ключових моментів, який поставить російську економіку на коліна і, сподіваюся, посадить Путіна за стіл переговорів.

Чи вважаєте ви, що такий шлях українських "санкцій" проти Росії також може змусити Путіна піти на якісь поступки найближчим часом? Адже президент Дональд Трамп все ще сподівається, що зможе досягти угоди щодо України.

Президент Трамп та інші вже давно говорять про санкції. Ми знаємо, що Євросоюз запровадив додаткові санкції проти Росії. На жаль, потрібно досить багато часу, щоб побачити ефект від них. Коли у вас є тиран на кшталт Володимира Путіна, якому насправді байдуже, наскільки сильно страждає його народ, то санкції, які підвищують ціни на їжу та нафту, справді мають дуже малий вплив на людей у Кремлі, яких ці заходи не зачіпають.

Тож я думаю, що загроза санкцій, і якщо вдасться запобігти купівлі російської нафти, від якої Путін отримує основну частину грошей для підтримки військової машини, в довгостроковій перспективі чинитиме величезний вплив. Але це довгострокова стратегія. У короткостроковій перспективі європейські країни, НАТО та американці мають зміцнити Україну та підтримати її, бо це матиме велике значення.

Санкції, безумовно, займуть багато часу. Процес запровадження цих санкцій був таким повільним, особливо тих, які контролював президент Трамп, що вони мають менший вплив, ніж могли б.

Ми маємо накладати якомога більше санкцій. Усі заморожені російські активи в Європі та в усьому світі мають бути передані Україні, щоб ви могли купити більше боєприпасів та підтримати свої військові зусилля. Але зрештою Європа та Сполучені Штати мають надати саме військову техніку та військову підтримку Україні зараз, а не чекати якоїсь пізнішої дати.

Що означає атака дронів на Польщу?

Давайте також обговоримо вторгнення до польського повітряного простору 19 російських безпілотників. Прем'єр-міністр Дональд Туск сказав, що Польща на цьому етапі була найближче до відкритого конфлікту з часів Другої світової війни. Як ви оцінюєте це вторгнення? Чи намагався Володимир Путін перевірити рішучість, реакцію Польщі та НАТО?

Це було зовсім не випадково. Це було випробування НАТО на міцність, перевірка їхньої рішучості. Злочинці з Кремля, такі як Дмитро Медведєв і Дмитро Пєсков заявляли, що це була випадковість. Це, відверто кажучи, є нісенітницею. Ці безпілотники та ракети можуть відхилитися від курсу на 10 чи 100 метрів, а не на 10 чи 100 кілометрів, як у цьому випадку.

Без сумніву, Путін перевіряє НАТО, і дякувати Богу, що в цьому випадку НАТО справді впоралося, і ці дрони збили. До того ж важливо, що не обов'язково польськими винищувачами, а, наскільки нам відомо – данськими та грецькими винищувачами НАТО. Це дійсно продемонструвало єдність європейських країн НАТО. Дуже важливо те, що вони це зробили, але це не поодинокий випадок.

Після цього ми побачили дрони в Румунії. На жаль, їх не збили. Були й кілька інших безпілотників, які раніше заходили в повітряний простір НАТО. Це було не востаннє. Думаю, що ця атака показує, що НАТО справді потрібно бути більш рішучим у своєму захисті України. Цього тижня я закликав британський уряд очолити зусилля щодо запровадження безпольотної зони на Заході Україні для захисту цивільних цілей.

НАТО продемонструвало, що їхні винищувачі, насамперед F-35 та інші стелс-літаки, чудово справляються з поставленим завданням. Тож сподіватимемося, що це стане каталізатором для НАТО, щоб зробити більше, і каталізатором для Путіна, щоб зрозуміти, що НАТО серйозно захищає Україну. Можливо, це те, що приведе його за стіл мирних переговорів.

Чи реально закрити небо над Україною вже зараз?

Чи вважаєте ви, що представники так званої Коаліції охочих також могли б розпочати цю дискусію щодо можливості запровадження безпольотної зони над Україною прямо зараз?

На це, безумовно, залишається сподіватися. Після вторгнення російських дронів (на територію Польщі, – 24 Канал) країни НАТО, зокрема Велика Британія, перекинули винищувачі до Польщі, щоб допомогти їй захистити свої кордони. Утім, наскільки я розумію, у деяких європейських штаб-квартирах НАТО триває серйозна дискусія щодо розширення безпольотної зони на Україну.

Це не унікальна річ. Я був в Іраку в 1991 році, коли НАТО запровадило безпольотну зону для іракських винищувачів Саддама Хусейна, які намагалися знищити курдський народ. Це спрацювало дуже ефективно й курди були врятовані. Минулого року британські та французькі літаки збивали іранські безпілотники та ракети, випущені по громадянах Ізраїлю.

Отже, є прецедент, і я думаю, що зростає кількість думок про те, що насправді це те, що НАТО має зробити. Є серйозні побоювання, що це може призвести до зіткнення винищувачів НАТО та російських винищувачів. Але, я думаю, такі коментарі йдуть від людей, які насправді не розуміють ситуації.

На мою думку, військово-повітряні сили Росії фактично втратили боєздатність. Ми бачимо дуже незначну активність російських винищувачів в Україні. Ми знаємо, що російські винищувачі, коли стикаються з такими стелс-літаками, як F-35, не можуть їм протистояти.

Я говорив з британськими пілотами винищувачів та експертами в цій галузі, й вони кажуть, що насправді винищувачі F-35 також не бояться російської системи ППО, як от С-400, як це було продемонстровано, коли американці атакували іранські ядерні об'єкти раніше цього року.

Я вважаю, що в практичному плані НАТО могло б створити дуже ефективну безпольотну зону, тобто запобігти влучанню російських безпілотників і ракет у цивільні об'єкти, що, мабуть, є головною метою росіян на цей час – атакувати мирних жителів.

І якби це справді було так, а ми бачимо, що Росія насправді відступає на багатьох ділянках фронту на Донбасі – навколо Покровська та в інших місцях, – імовірно, саме це, а не якісь санкції чи порожні заяви із західних столиць чи Вашингтона, може привести Путіна за стіл переговорів.

Чи вважаєте ви, що адміністрація США також підтримає ідею безпольотної зони над Україною? Раніше були розмови лише про післявоєнні гарантії безпеки для України, але не про можливість закрити українське небо до припинення бойових дій.

Думаю, більшість аналітиків, я та інші люди, які це аналізують, припускають, що американці не братимуть участі у європейській безпольотній зоні. Ми припускаємо, що американські розвіддані все ще будуть доступні, і президент Трамп припустив, що це буде так. Європейським винищувачам НАТО будуть потрібні американські розвіддані, що дозволить їм переконатися, що вони можуть виявити ці ракети та безпілотники якомога раніше і нейтралізувати їх – збити їх, перш ніж вони влучать у ціль.

Отже, передбачається, що американські винищувачі не будуть залучені в безпольотній зоні, але їхня розвідувальна підтримка може бути. І, як ви кажете, зараз існує лише американська військова гарантія після того, як буде досягнуто перемир'я, а ця безпольотна зона, думаю, буде введена до перемир'я. Ми сподівалися, що вона стане каталізатором, який призвів би до перемир'я, бо росіяни, і особливо Путін, зрозуміли б, що їм справді, використовуючи термін із шахів, – поставили мат.

Що Путін готує проти НАТО?

Чи вважаєте ви, що Володимир Путін найближчим часом здійснить ще одну так звану гібридну атаку на країни НАТО або ще одну атаку за допомогою безпілотників на Польщу чи інших членів НАТО?

Так, я виходжу з того, що росіяни продовжуватимуть це. Ми знаємо, що вони проводять безліч кібератак на різні цілі в Європі та інших країнах. Ми знаємо, що вони проводять низку диверсійних атак, використовуючи свої спецслужби. Багато що зупинили та заборонили, але це те, як діють росіяни. Отже, думаю, передбачається, що вони продовжуватимуть робити це.

І вони продовжуватимуть, доки не переконаються, що НАТО відповість їм демонстративно. Ось чому було так важливо, що НАТО справді збило ці російські безпілотники та ракети, які були випущені по Польщі. Думаю, це лише перший удар у цьому процесі, і можна очікувати, що росіяни продовжуватимуть чинити тиск і атакувати країни НАТО в Європі, доки не буде досягнуто якогось перемир'я або не розпочнуться переговори про мир.

Чи реально завершити війну у 2025 – 2026 роках?

Чи вважаєте ви, що можна досягнути припинення вогню або певної мирної угоди цього року чи на початку наступного року? Якою є ваша оцінка поточного етапу так званих переговорів між адміністрацією США, українцями та росіянами?

Думаю, зараз цієї перспективи немає. Путін дуже чітко показав після саміту на Алясці, що він взагалі не зацікавлений у мирі та продовжує війну. Атаки, про які ми говорили, дійсно уособлюють цю позицію. Також двозначність, що походить від США й деяких країн НАТО, справді погіршила ситуацію. Подивимося, що скаже Трамп під час свого візиту до Великої Британії.

Ключова мета британського уряду – спробувати змусити Трампа вийти з глухого кута і бути активнішим, намагаючись посадити Путіна за стіл переговорів, тому що саміт на Алясці та зустріч з європейськими лідерами після цього у Вашингтоні досі ні до чого не призвели.

Насправді Путін активізував свої зусилля, і після саміту на Алясці ми стали свідками більшої кількості атак по Україні, ніж ми бачили до саміту. Тож це мало негативний вплив. Зараз у Трампа багато карт, і питання в тому, що він вирішить робити.

У зв'язку з цим європейські країни зараз демонструють набагато більш єдиний фронт. Але я гадаю, що треба піти ще далі. Реальною демонстрацією європейської військової могутності НАТО було б створення безпольотної зони для захисту цивільних цілей в Україні. Я знаю, що технічні деталі цього обговорюються у військових штабах по всій Європі, але зараз не зрозуміло, чи європейські політики мають рішучість і сміливість реалізувати це.

Як Трамп затягує введення санкцій проти Росії?

Дональд Трамп заявив, що запровадить подальші санкції проти Росії лише в тому випадку, якщо всі країни НАТО встановлять високі мита на Китай і припинять купувати російську нафту. Це справді нова стратегія чи просто привід, аби уникнути запровадження санкцій? Багато експертів кажуть, що ця умова майже напевно не буде виконана, бо такі країни, як Угорщина та інші європейські члени НАТО, а також Туреччина, не збираються припиняти купівлю російської нафти.

Так, це дуже дивна заява Білого дому. Можна припустити, що більшість європейських країн найімовірніше погодяться із забороною на російську нафту. Але такі країни, як Туреччина, Угорщина та деякі інші європейські країни, навряд припинять купувати дуже дешеві вуглеводні, які, по суті, підтримують їх економіку.

І коли йдеться про мита на Китай, думаю, між Європою та Китаєм немає такої ворожнечі, як між США та Китаєм. Сполучені Штати та Китай – це дві світові наддержави, які намагаються боротися за позицію провідних комерційних та ділових країн у світі. Європейські країни просто не беруть у цьому участі. Тож я не очікував би й сумніваюся, що ми побачимо, як європейські країни водять величезні мита на Китай.

Можливо, якщо президент Трамп скасує мита для європейських країн, то вони можуть якось підкоритися. Але, на жаль, думаю, це досить груба тактика затягування з боку президента Трампа, щоб не водити додаткові санкції проти Росії, окрім тих, які є вже зараз.

Путін керує Росією з трьох бункерів: чого боїться?

За даними джерел Центрального розвідувального управління, російський диктатор Володимир Путін керує своєю країною з трьох однакових конференцзалів, так званих бункерів, щоб запобігти можливості визначення його місцеперебування будь-якими країнами по всьому світу. Що це говорить про Путіна?

Думаю, Путін зациклений на власній безпеці й розуміє, що він під прицілом дуже великої кількості людей, і не всі вони перебувають за межами Росії. Я впевнений, що в Росії є люди, які хотіли б побачити кінець Путіна, за всі руйнування, які він вчинив, зокрема за руйнування, які він завдав російській економіці. Отже, цілком зрозуміло, що безпека – це практично головне його завдання.

Ми бачимо. як багато систем ППО, які раніше захищали солдатів на передовій, тепер переміщені для захисту його бункерів та палаців по всій Росії. Суто з військового та стратегічного погляду – так, є сенс продовжувати пересуватися та змінювати місцеперебування. Але ресурси, необхідні для захисту Путіна, охорони його бункерів і палаців, – просто величезні.

Путін може бути добре захищений у своїх бункерах, але молоді солдати, яких він відправляє на передову, взагалі не захищені. Рятуючи власне життя, Путін, імовірно, прирікає тисячі молодих росіян на смерть на передовій.

Це просто показує, якою людиною він є. Він сильно переживає за власну безпеку, але практично не дбає про життя солдатів і громадян Росії, чию економіку він зруйнував і які живуть у досить жахливих умовах. У той час, як він живе в розкоші у своїх палацах, розкішних будинках та квартирах по всій Росії.

Скільки ще Росія може воювати?

Як ви оцінюєте стратегію Володимира Путіна? Що він планує робити далі? І де він перебуває у контексті цієї війни – чи наблизився до досягнення угоди та припинення вогню?

Думаю, що зараз Путін не зацікавлений у мирі. Він дуже чітко виклав свої цілі за останні 4 – 5 років: повне підпорядкування України, а також зміна кордонів Радянського Союзу, деяких старих держав, країн Балтії та інших країн, які, на його думку, мають бути частиною Росії. Путін сказав своєму народу, що все, що менше цього, – буде провалом. І він знає, що російські диктатори, які зазнають невдачі, рідко виходять на пенсію.

Отже, зараз, з ще дещо розрізненою Європою та США, він продовжує рухатися вперед. Він намагається переконати російський народ у тому, що він перемагає. Але мільйон жертв з початку повномасштабного вторгнення та тисячі щотижня насправді зовсім не підтверджують це. Люди в Росії починають це усвідомлювати. Ми також знаємо, що, попри усе інше, він відчайдушно відчуває брак призовників.

Ми обговорювали тисячі північнокорейців, яких він залучив. Тепер ходять чутки, з досить серйозним прецедентом, що зараз створюються батальйони солдатів, які страждають від інфекційних захворювань, як от туберкульоз та ВІЛ, бо людей катастрофічно не вистачає. Дивлячись на це, легко зробити висновок, що ресурси російської армії виснажуються.

Я вже дав свою оцінку, що російські ВПС перебувають у жалюгідному стані. Усе, що у них зараз є, це безпілотники та ракети. Якщо ми запровадимо безпольотну зону, це все нівелює. Але, на жаль, зараз Путін просто продовжує йти вперед, тому що бачить, що президент Трамп не готовий приймати рішення, а Європа все ще намагається розібратися в ситуації.

Однак приходить усвідомлення, що ми зайшли в глухий кут на передовій – руху військ майже немає. За останні кілька тижнів Україна досягла великого прогресу. Але поки Путін ховається у своїх бункерах по всій Росії, він почувається у повній безпеці, тож це не впливає на нього, і він хоче продовжувати.

Його спадщина як нового царя Росії – це те, що дуже важливо для нього, і Путіну все одно, скільки росіян має загинути, щоб це стало реальністю. Боюся, що зараз Путін продовжує йти вперед, і тільки європейські країни НАТО і США можуть підтримати Україну, аби спробувати переконати диктатора, що продовжувати боротьбу – марно. Однак зараз ми не в такому становищі. Сподіватимемося, що скоро це станеться.

Існує безліч аналітиків, а також оцінок щодо того, як довго Росія зможе підтримувати свої зусилля у цій війні: 6 – 12 місяців, чи ще кілька років. Як ви вважаєте, скільки ще Росія зможе підтримувати ці зусилля з огляду на поточні економічні проблеми, проблеми з нестачею людських ресурсів та інші проблеми, пов'язані з російською армією?

На жаль, Путін вважає, що він може продовжувати майже вічно. Знаєте, нам це важко зрозуміти. Якби все було навпаки, все вже закінчилося б. Але Путіну байдуже, що він робить з Росією; байдуже, чи можуть люди дозволити собі купувати такі базові продукти, як картопля; байдуже, скільки людей загине. Отже, якщо ми радикально не змінимо і не збільшимо нашу підтримку Україні, з російського погляду Путін продовжуватиме йти вперед.

Лише кілька тижнів з'явилася оцінка британської військової розвідки, в якій йдеться про те, що для повного захоплення Донбасу, на що Путін розраховує, піде чотири роки, і це коштуватиме ще два мільйони життів росіян. Для більшості людей у світі це було б неприйнятно, але не для Путіна. Отже, думаю, що Путін і Росія продовжуватимуть йти, доки їх не зупинить Україна і, сподіваюся, збільшена підтримка з боку НАТО і США.