Украина уничтожила до 25% нефтеперерабатывающих мощностей России, вызвав нехватку топлива. Россиянам приходится часами стоять в очереди, а цены на бензин – очень высокие. Это также бьет по нефтяным доходам и способности Кремля вести боевые действия, и может стать именно тем фактором, который заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 Каналу проанализировал последствия ударов по НПЗ, проблемы в армии России и предположил, реально ли завершить войну в 2025 – 2026 годах. Больше деталей – читайте далее в материале.

Не пропустите Топливный кризис может вернуть Россию в революционную ситуацию, как в феврале 1917 года, – Forbes

Что может разрушить экономику России?

Украина нанесла удар беспилотником по одному из крупнейших НПЗ России в городе Кириши. Этот удар является частью более широкой кампании, которая уже вывела из строя до 25% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Что вы думаете об этом и как оцениваете эту кампанию украинских ударов вглубь России?

Думаю, удары по логистическим узлам и другим важным объектам в глубине территории России – это действительно разумный и правильный шаг со стороны украинской армии, потому что Россия абсолютно зависит от своих линий связи для поддержки военных действий в Украине. Когда Украина наносит удары по нефтяной промышленности, а особенно по нефтеперерабатывающим предприятиям, это приближает жестокую войну в дома россиян.

В социальных сетях можно увидеть очереди. Людям приходится стоять в очередях часами, если не днями, чтобы получить бензин, и цена на него очень высока. Поэтому для многих россиян, которые не участвуют в войне и не знают, что происходит, это становится теперь их реальностью.

В России наблюдается большое недовольство из-за того, что люди не могут найти топливо, а если и могут, то оно очень дорогое. Поэтому я думаю, что с военной и стратегической точки зрения это очень разумный шаг со стороны украинского правительства и украинских сил, потому что это сейчас имеет реальное влияние.

Сейчас 25% нефтяной отрасли выведено из строя. Это та отрасль, которая обеспечивает большинство иностранных валютных поступлений, поддерживающих российскую военную машину. Поэтому можно надеяться, что украинская армия продолжит удары и это приведет к тому, что наступит, вероятно, один из ключевых моментов, который поставит российскую экономику на колени и, надеюсь, посадит Путина за стол переговоров.

Считаете ли вы, что такой путь украинских "санкций" против России также может заставить Путина пойти на какие-то уступки в ближайшее время? Ведь президент Дональд Трамп все еще надеется, что сможет достичь соглашения по Украине.

Президент Трамп и другие уже давно говорят о санкциях. Мы знаем, что Евросоюз ввел дополнительные санкции против России. К сожалению, нужно достаточно много времени, чтобы увидеть эффект от них. Когда у вас есть тиран вроде Владимира Путина, которому на самом деле безразлично, насколько сильно страдает его народ, то санкции, которые повышают цены на еду и нефть, действительно имеют очень малое влияние на людей в Кремле, которых эти меры не затрагивают.

Поэтому я думаю, что угроза санкций, и, если удастся предотвратить покупку российской нефти, от которой Путин получает основную часть денег для поддержки военной машины, в долгосрочной перспективе окажет огромное влияние. Но это долгосрочная стратегия. В краткосрочной перспективе европейские страны, НАТО и американцы должны укрепить Украину и поддержать ее, потому что это будет иметь большое значение.

Полное интервью с полковником армии Великобритании в отставке: смотрите видео

Санкции, безусловно, займут много времени. Процесс введения этих санкций был таким медленным, особенно тех, которые контролировал президент Трамп, что они имеют меньшее влияние, чем могли бы.

Мы должны накладывать как можно больше санкций. Все замороженные российские активы в Европе и во всем мире должны быть переданы Украине, чтобы вы могли купить больше боеприпасов и поддержать свои военные усилия. Но в конце концов Европа и Соединенные Штаты должны предоставить именно военную технику и военную поддержку Украине сейчас, а не ждать какой-то более поздней даты.

Что означает атака дронов на Польшу?

Давайте также обсудим вторжение в польское воздушное пространство 19 российских беспилотников. Премьер-министр Дональд Туск сказал, что Польша на этом этапе была ближе всего к открытому конфликту со времен Второй мировой войны. Как вы оцениваете это вторжение? Пытался ли Владимир Путин проверить решимость, реакцию Польши и НАТО?

Это было совсем не случайно. Это было испытание НАТО на прочность, проверка их решимости. Преступники из Кремля, такие как Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков, заявляли, что это была случайность. Это, откровенно говоря, является чушью. Эти беспилотники и ракеты могут отклониться от курса на 10 или 100 метров, а не на 10 или 100 километров, как в этом случае.

Без сомнения, Путин проверяет НАТО, и слава Богу, что в этом случае НАТО действительно справилось, и эти дроны сбили. К тому же важно, что необязательно польскими истребителями, а, насколько нам известно, – датскими и греческими истребителями НАТО. Это действительно продемонстрировало единство европейских стран НАТО. Очень важно то, что они это сделали, но это не единичный случай.

После этого мы увидели дроны в Румынии. К сожалению, их не сбили. Были и несколько других беспилотников, которые ранее заходили в воздушное пространство НАТО. Это было не в последний раз. Думаю, что эта атака показывает, что НАТО действительно нужно быть более решительным в своей защите Украины. На этой неделе я призвал британское правительство возглавить усилия по введению бесполетной зоны на Западе Украины для защиты гражданских целей.

Кстати! Экс-советник командующего войсками США Марк Войджер считает, что бесполетная зона может покрыть не только Запад Украины. По его мнению, бесполетная зона может также покрыть северные регионы, а также над Киевом – вплоть до реки Днепр.

НАТО продемонстрировало, что их истребители, прежде всего F-35 и другие стелс-самолеты, прекрасно справляются с поставленной задачей. Поэтому будем надеяться, что это станет катализатором для НАТО, чтобы сделать больше, и катализатором для Путина, чтобы понять, что НАТО серьезно защищает Украину. Возможно, это то, что приведет его за стол мирных переговоров.

Реально ли закрыть небо над Украиной уже сейчас?

Считаете ли вы, что представители так называемой Коалиции желающих также могли бы начать эту дискуссию о возможности введения бесполетной зоны над Украиной прямо сейчас?

На это, безусловно, остается надеяться. После вторжения российских дронов (на территорию Польши, – 24 Канал) страны НАТО, в частности Великобритания, перебросили истребители в Польшу, чтобы помочь ей защитить свои границы. Впрочем, насколько я понимаю, в некоторых европейских штаб-квартирах НАТО продолжается серьезная дискуссия по расширению бесполетной зоны на Украину.

Это не уникальная вещь. Я был в Ираке в 1991 году, когда НАТО ввело бесполетную зону для иракских истребителей Саддама Хусейна, которые пытались уничтожить курдский народ. Это сработало очень эффективно и курды были спасены. В прошлом году британские и французские самолеты сбивали иранские беспилотники и ракеты, выпущенные по гражданам Израиля.

Итак, есть прецедент, и я думаю, что растет количество мнений о том, что на самом деле это то, что НАТО должно сделать. Есть серьезные опасения, что это может привести к столкновению истребителей НАТО и российских истребителей. Но, я думаю, такие комментарии идут от людей, которые на самом деле не понимают ситуации.

По моему мнению, военно-воздушные силы России фактически потеряли боеспособность. Мы видим очень незначительную активность российских истребителей в Украине. Мы знаем, что российские истребители, когда сталкиваются с такими стелс-самолетами, как F-35, не могут им противостоять.

Я говорил с британскими пилотами истребителей и экспертами в этой области, и они говорят, что на самом деле истребители F-35 также не боятся российской системы ПВО, такой как С-400, как это было продемонстрировано, когда американцы атаковали иранские ядерные объекты ранее в этом году.

Обратите внимание Война Путина против Запада: Politico назвало причину, почему Россия не прекратит вооруженную агрессию

Я считаю, что в практическом плане НАТО могло бы создать очень эффективную бесполетную зону, то есть предотвратить попадание российских беспилотников и ракет в гражданские объекты, что, видимо, является главной целью россиян в настоящее время – атаковать мирных жителей.

И если бы это действительно было так, а мы видим, что Россия на самом деле отступает на многих участках фронта на Донбассе – вокруг Покровска и в других местах, – вероятно, именно это, а не какие-то санкции или пустые заявления из западных столиц, или Вашингтона, может привести Путина за стол переговоров.

Считаете ли вы, что администрация США также поддержит идею бесполетной зоны над Украиной? Ранее были разговоры только о послевоенных гарантиях безопасности для Украины, но не о возможности закрыть украинское небо до прекращения боевых действий.

Думаю, большинство аналитиков, я и другие люди, которые это анализируют, предполагают, что американцы не будут участвовать в европейской бесполетной зоне. Мы предполагаем, что американские разведданные все еще будут доступны, и президент Трамп предположил, что будет так. Европейским истребителям НАТО потребуются американские разведданные, что позволит им убедиться, что они могут обнаружить эти ракеты и беспилотники как можно раньше и нейтрализовать их – сбить их, прежде чем они попадут в цель.

Поэтому предполагается, что американские истребители не будут задействованы в бесполетной зоне, но их разведывательная поддержка может быть. И, как вы говорите, сейчас существует только американская военная гарантия после того, как будет достигнуто перемирие, а эта бесполетная зона, думаю, будет введена до перемирия. Мы надеялись, что она станет катализатором, который привел бы к перемирию, потому что россияне, и особенно Путин, поняли бы, что им действительно, используя термин из шахмат, поставили мат.

Что Путин готовит против НАТО?

Считаете ли вы, что Владимир Путин в ближайшее время осуществит еще одну так называемую гибридную атаку на страны НАТО или еще одну атаку с помощью беспилотников на Польшу или других членов НАТО?

Да, я исхожу из того, что россияне будут продолжать. Мы знаем, что они проводят множество кибератак на различные цели в Европе и других странах. Мы знаем, что они проводят ряд диверсионных атак, используя свои спецслужбы. Многое остановили и запретили, но это то, как действуют россияне. Так что, думаю, предполагается, что они будут продолжать делать это.

Они будут продолжать, пока не убедятся, что НАТО ответит им демонстративно. Вот почему было так важно, что НАТО действительно сбило эти российские беспилотники и ракеты, которые были выпущены по Польше. Думаю, это только первый удар в этом процессе, и можно ожидать, что россияне будут продолжать оказывать давление и атаковать страны НАТО в Европе, пока не будет достигнуто какого-то перемирия или не начнутся переговоры о мире.

Реально ли завершить войну в 2025 – 2026 годах?

Считаете ли вы, что можно достичь прекращения огня или определенного мирного соглашения в этом году или в начале следующего года? Какова ваша оценка текущего этапа так называемых переговоров между администрацией США, украинцами и россиянами?

Думаю, сейчас этой перспективы нет. Путин очень четко показал после саммита на Аляске, что он вообще не заинтересован в мире и продолжает войну. Атаки, о которых мы говорили, действительно олицетворяют эту позицию. Также двусмысленность, исходящая от США и некоторых стран НАТО, действительно ухудшила ситуацию. Посмотрим, что скажет Трамп во время своего визита в Великобританию.

Важно! Дональд Трамп посетил Великобританию, где встретился с королем Чарльзом III. Во время речи на государственном банкете Чарльз III вспомнил об Украине, призвав мир бороться против тирании вместе. В то же время Трамп во время своего тоста на банкете ни разу не упомянул о войне.

Ключевая цель британского правительства – попытаться заставить Трампа выйти из тупика и быть активнее, пытаясь посадить Путина за стол переговоров, потому что саммит на Аляске и встреча с европейскими лидерами после этого в Вашингтоне до сих пор ни к чему не привели.

На самом деле Путин активизировал свои усилия, и после саммита на Аляске мы стали свидетелями большего количества атак по Украине, чем мы видели до саммита. Поэтому это имело негативное влияние. Сейчас у Трампа много карт, и вопрос в том, что он решит делать.

В связи с этим, европейские страны сейчас демонстрируют гораздо более единый фронт. Но я думаю, что надо пойти еще дальше. Реальной демонстрацией европейской военной мощи НАТО было бы создание бесполетной зоны для защиты гражданских целей в Украине. Я знаю, что технические детали этого обсуждаются в военных штабах по всей Европе, но сейчас не понятно, имеют ли европейские политики решимость и смелость реализовать это.

Как Трамп затягивает введение санкций против России?

Дональд Трамп заявил, что введет дальнейшие санкции против России только в том случае, если все страны НАТО установят высокие пошлины на Китай и прекратят покупать российскую нефть. Это действительно новая стратегия, или просто повод, чтобы избежать введения санкций? Многие эксперты говорят, что это условие почти наверняка не будет выполнено, потому что такие страны, как Венгрия и другие европейские члены НАТО, а также Турция, не собираются прекращать покупку российской нефти.

Да, это очень странное заявление Белого дома. Можно предположить, что большинство европейских стран скорее всего согласится с запретом на российскую нефть. Но такие страны, как Турция, Венгрия и некоторые другие европейские страны, вряд ли прекратят покупать очень дешевые углеводороды, которые, по сути, поддерживают их экономику.

И когда речь идет о пошлинах на Китай, думаю, между Европой и Китаем нет такой вражды, как между США и Китаем. Соединенные Штаты и Китай – это две мировые сверхдержавы, которые пытаются бороться за позицию ведущих коммерческих и деловых стран в мире. Европейские страны просто не принимают в этом участия. Поэтому я не ожидал бы и сомневаюсь, что мы увидим, как европейские страны вводят огромные пошлины на Китай.

Возможно, если президент Трамп отменит пошлины для европейских стран, то они могут как-то подчиниться. Но, к сожалению, думаю, это достаточно грубая тактика затягивания со стороны президента Трампа, чтобы не вводить дополнительные санкции против России, кроме тех, которые есть уже сейчас.

Путин управляет Россией из трех бункеров: чего боится?

По данным источников Центрального разведывательного управления, российский диктатор Владимир Путин руководит своей страной из трех одинаковых конференц-залов, так называемых бункеров, чтобы предотвратить возможность определения его местонахождения любыми странами по всему миру. Что это говорит о Путине?

Думаю, Путин зациклен на собственной безопасности и понимает, что он под прицелом очень большого количества людей, и не все они находятся за пределами России. Я уверен, что в России есть люди, которые хотели бы увидеть конец Путина, за все разрушения, которые он совершил, в частности за разрушения, которые он нанес российской экономике. Итак, вполне понятно, что безопасность – это практически главная его задача.

Мы видим, как много систем ПВО, которые ранее защищали солдат на передовой, теперь перемещены для защиты его бункеров и дворцов по всей России. Чисто с военной и стратегической точки зрения – да, есть смысл продолжать передвигаться и менять местонахождение. Но ресурсы, необходимые для защиты Путина, охраны его бункеров и дворцов, – просто огромны.

Путин может быть хорошо защищен в своих бункерах, но молодые солдаты, которых он отправляет на передовую, вообще не защищены. Спасая собственную жизнь, Путин, вероятно, обрекает тысячи молодых россиян на смерть на передовой.

Это просто показывает, каким человеком он является. Он сильно переживает за собственную безопасность, но практически не заботится о жизни солдат и граждан России, чью экономику он разрушил и которые живут в ужасных условиях. В то время, как он живет в роскоши в своих дворцах, роскошных домах и квартирах по всей России.

Сколько еще Россия может воевать?

Как вы оцениваете стратегию Владимира Путина? Что он планирует делать дальше? И где он находится в контексте этой войны – или приблизился к достижению соглашения и прекращению огня?

Думаю, что сейчас Путин не заинтересован в мире. Он очень четко изложил свои цели за последние 4 – 5 лет: полное подчинение Украины, а также изменение границ Советского Союза, некоторых старых государств, стран Балтии и других стран, которые, по его мнению, должны быть частью России. Путин сказал своему народу, что все, что меньше этого, – будет провалом. И он знает, что российские диктаторы, которые терпят неудачу, редко выходят на пенсию.

Так что сейчас, с еще несколько разрозненной Европой и США, он продолжает двигаться вперед. Он пытается убедить русский народ в том, что он побеждает. Но миллион жертв с начала полномасштабного вторжения и тысячи еженедельно на самом деле совсем не подтверждают это. Люди в России начинают это осознавать. Мы также знаем, что кроме всего прочего он отчаянно испытывает нехватку призывников.

Мы обсуждали тысячи северокорейцев, которых он привлек. Теперь ходят слухи, с достаточно серьезным прецедентом, что сейчас создаются батальоны солдат, страдающих от инфекционных заболеваний, таких как туберкулез и ВИЧ, потому что людей катастрофически не хватает. Глядя на это, легко сделать вывод, что ресурсы российской армии истощаются.

Я уже дал свою оценку, что российские ВВС находятся в плачевном состоянии. Все, что у них сейчас есть, это беспилотники и ракеты. Если мы введем бесполетную зону, это все нивелирует. Но, к сожалению, сейчас Путин просто продолжает идти вперед, потому что видит, что президент Трамп не готов принимать решения, а Европа все еще пытается разобраться в ситуации.

Однако приходит осознание, что мы зашли в тупик на передовой – движения войск почти нет. За последние несколько недель Украина достигла большого прогресса. Но пока Путин прячется в своих бункерах по всей России, он чувствует себя в полной безопасности, поэтому это не влияет на него, и он хочет продолжать.

Стоит внимания "Украина исчезает без вести": Кремль задумал новую циничную спецоперацию – расследование

Его наследие как нового царя России – это то, что очень важно для него, и Путину все равно, сколько россиян должно погибнуть, чтобы это стало реальностью. Боюсь, что сейчас Путин продолжает идти вперед, и только европейские страны НАТО и США могут поддержать Украину, чтобы попытаться убедить диктатора, что продолжать борьбу – бесполезно. Однако сейчас мы не в таком положении. Будем надеяться, что скоро это произойдет.

Существует множество аналитиков, а также оценок относительно того, как долго Россия сможет поддерживать свои усилия в этой войне: 6 – 12 месяцев, или еще несколько лет. Как вы считаете, сколько еще Россия сможет поддерживать эти усилия, учитывая текущие экономические проблемы, проблемы с нехваткой человеческих ресурсов и другие проблемы, связанные с российской армией?

К сожалению, Путин считает, что он может продолжать почти вечно. Знаете, нам это трудно понять. Если бы все было наоборот, все уже закончилось бы. Но Путину безразлично, что он делает с Россией; безразлично, могут ли люди позволить себе покупать базовые продукты, такие как картофель; безразлично, сколько людей погибнет. Итак, если мы радикально не изменим и не увеличим нашу поддержку Украине, с российской точки зрения Путин будет продолжать идти вперед.

Всего несколько недель появилась оценка британской военной разведки, в которой говорится о том, что для полного захвата Донбасса, на что Путин рассчитывает, уйдет четыре года, и это будет стоить еще два миллиона жизней россиян. Для большинства людей в мире это было бы неприемлемо, но не для Путина. Итак, думаю, что Путин и Россия будут продолжать идти, пока их не остановит Украина и, надеюсь, увеличенная поддержка со стороны НАТО и США.