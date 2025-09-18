Выступление Чарльза III в Виндзоре напомнил, что для Великобритании и ее союзников поддержка Украины остается не только жестом солидарности, но и вопросом безопасности всей Европы. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на материал CNN.

Читайте также "Теперь это война Трампа": в NYT предположили, как США могут остановить Путина в Украине

Как король убеждает Трампа в поддержке Украины?

Во время своей официальной речи на государственном банкете британский монарх вспомнил и Украину, призвав мир совместными усилиями бороться против тирании.

Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы вместе с нашими союзниками поддерживаем Украину, чтобы остановить агрессию и обеспечить мир,

– обратился король к президенту Трампу.

По мнению экспертов CNN, такой осторожный, но выразительный намек на важность мирного урегулирования войны стал определяющим сигналом для главы Белого дома.

Так, участие США в совместных усилиях Запада по сдерживанию российской агрессии остается решающим.

Хотя Трамп все чаще демонстрирует нерешительность в вопросах новых санкций против Москвы и недовольство позицией украинского лидера, именно он имеет возможность повлиять на решение вопроса войны.

В то же время в CNN подчеркивают, что несмотря на весь блеск и церемониал государственного визита, тема Украины оказалась главным испытанием для британской дипломатии.

Заметьте! Лондон надеется использовать свою "мягкую силу", чтобы убедить Трампа активнее давить на Кремль.

Лидер правительства Великобритании тоже всячески пытался склонить Дональда Трампа к решительным действиям в отношении войны в Украине. В четверг во время встречи в Чересе Кир Стармер показал американскому лидеру архивные материалы Уинстона Черчилля, чтобы напомнить об исторической роли США в обороне Европы.

В свою очередь Трамп во время своего тоста на банкете ни разу не упомянул войну, а если и обсуждал ее с королем приватно, то это останется тайной, если только он сам не расскажет подробностей.

Интересно! Выступление Чарльза III готовилось в тесном сотрудничестве с правительством и было хорошо продуманным шагом. Монарх ранее уже демонстрировал поддержку Киеву. В июне 2025 года Зеленский посетил Виндзорский замок, где провел разговор с монархом.

Известно, что американский президент уже ввел новые тарифы против Индии за сотрудничество с Москвой, однако воздерживается от аналогичных шагов в отношении Китая, с которым стремится достичь торгового соглашения.

Европейские лидеры же не спешат поддерживать тарифные войны, опасаясь потерь для собственной экономики. Несмотря на обещания уменьшить зависимость от российского газа и нефти, некоторые государства, в частности Венгрия и Словакия, до сих пор остаются клиентами Кремля.

Визит Трампа в Великобританию: ключевые новости