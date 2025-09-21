Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-советник командующего войсками США, американский аналитик Марк Войджер, отметив, что предложение создания беспилотной зоны над Украиной продвигается с весны 2022 года. Он назвал украинские территории, которые могут быть защищены.

К теме Киев является самым защищенным, но систем Patriot недостаточно, – Зеленский

Какие опасения есть у Запада по поводу закрытия неба над Украиной?

Войджер отметил, что логика этой идеи заключается в том, что страны НАТО имеют все необходимые возможности и достаточный военный потенциал для того, чтобы перехватывать российские беспилотники или ракеты на части территории Украины.

Скорее всего над западными и северными регионами, а также над Киевом вплоть до реки Днепр,

– отметил экс-советник командующего войсками США.

Проблема, по его мнению, заключается в том, что НАТО в целом и отдельные страны-члены Альянса имеют серьезные опасения относительно возможной эскалации конфликта с Россией.

"Поэтому с самого начала эта идея не получила достаточной поддержки и никаких реальных шагов по ее реализации не было сделано", – пояснил он.

Обратите внимание! Воздушное пространство Польши 10 сентября нарушили по меньшей мере 19 российских беспилотников. В небо были подняты, в частности, истребители для сбивания вражеских БПЛА. Так же отреагировала Эстония, когда в ее воздушное пространство 19 сентября вторглись три российских МиГ-31.

Однако сейчас, когда российские беспилотники залетают в воздушное пространство государств НАТО, это, по его мнению, должно стать тревожным сигналом для Североатлантического альянса и всей Европы.

Вдруг страны-члены НАТО, их правительства, лидеры, общества осознали, что границ больше не существует, они не защищают воздушное пространство. Поэтому лучшей стратегией защиты НАТО является предоставление Украине помощи в перехвате беспилотников и ракет над ее территорией, чтобы они не проникали в воздушное пространство государств Альянса,

– подчеркнул Марк Войджер.

Сейчас наступил момент, как заметил аналитик, когда наконец Европа и НАТО должны проснуться и принять твердое решение. Речь идет о необходимости конкретных и решительных действий, направленных не только на всестороннюю поддержку Украины, но и на эффективную защиту собственных территорий. Поэтому нужно помочь Киеву нейтрализовать подобные угрозы еще до того, как они достигнут границ Альянса.

Какие перспективы создания бесполетной зоны над Украиной?