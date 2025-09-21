Про це в ефірі 24 Каналу розповів ексрадник командувача військами США, американський аналітик Марк Войджер, зазначивши, що пропозиція створення безпілотної зони над Україною просувається з весни 2022 року. Він назвав українські території, які можуть бути захищені.

Які побоювання має Захід щодо закриття неба над Україною?

Войджер наголосив, що логіка цієї ідеї полягає в тому, що країни НАТО мають усі необхідні можливості та достатній воєнний потенціал для того, щоб перехоплювати російські безпілотники або ракети на частині території України.

Скоріше за все над західними та північними регіонами, а також над Києвом аж до річки Дніпро,

– наголосив ексрадник командувача військами США.

Проблема, на його думку, полягає в тому, що НАТО в цілому та окремі країни-члени Альянсу мають серйозні побоювання щодо можливої ескалації конфлікту з Росією.

"Тому з самого початку ця ідея не отримала достатньої підтримки та жодних реальних кроків щодо її реалізації не було зроблено", – пояснив він.

Зверніть увагу! Повітряний простір Польщі 10 вересня порушили щонайменше 19 російських безпілотників. У небо були підняті, зокрема, винищувачі для збиття ворожих БпЛА. Так само відреагувала Естонія, коли у її повітряний простір 19 вересня вторглися три російські МіГ-31.

Проте зараз, коли російські безпілотники залітають у повітряний простір держав НАТО, це, на його думку, має стати тривожним сигналом для Північноатлантичного альянсу і всієї Європи.

Раптом країни-члени НАТО, їхні уряди, лідери, суспільства усвідомили, що кордонів більше не існує, вони не захищають повітряний простір. Тому найкращою стратегією захисту НАТО є надання Україні допомоги у перехопленні безпілотників та ракет над її територією, щоб вони не проникали у повітряний простір держав Альянсу,

– підкреслив Марк Войджер.

Зараз наступив момент, як зауважив аналітик, коли нарешті Європа та НАТО мають прокинутися та ухвалить тверде рішення. Йдеться про необхідність конкретних та рішучих дій, спрямованих не тільки на всебічну підтримку України, але й на ефективний захист власних територій. Тому потрібно допомогти Києву нейтралізувати подібні загрози ще до того, як вони досягнуть кордонів Альянсу.

Які перспективи створення безпольотної зони над Україною?