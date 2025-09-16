Відповідну заяву зробив заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації, російський сенатор Володимир Джабаров, передає 24 Канал.
Чим в Росії пригрозили Польщі за підтримку України?
Джабаров у своїх соцмережах звинуватив Варшаву у "русофобській політиці". До того ж він зухвало пригрозив Польщі втратою територіальної цілісності.
За його словами, ініціатива щодо створення безпольотної зони над Україною силами НАТО є "дуже складним і небезпечним" питанням, тому незрозуміло, хто саме мав би забезпечувати її виконання.
Політик також заявив, що Польща є "ворожою країною" для Москви та Мінська і, на його думку, частина польських політиків "зовсім втратили страх".
Джабаров пригрозив, що у випадку подальших звинувачень на адресу Росії та "погляду на Схід", Польща нібито може знову зазнати територіального поділу, як це траплялося в її історії раніше.
Що цьому передувало?
- У середу, 10 вересня, відбулося найбільше за всю історію НАТО порушення повітряного простору Альянсу. Тоді в небо Польщі увірвалися 19 російських безпілотників. Аналітики The Economist розповіли про військові потужності НАТО.
- Цей інцидент відновив у західних країнах дискусію щодо можливості запровадження безпольотної зони над територією України за участю союзних держав.
- Водночас заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв пригрозив, що запровадження такої зони означатиме пряме зіткнення між НАТО та Росією.
- А вже 15 вересня у Польщі нейтралізували безпілотник, який пролітав над будівлями уряду. Подія викликала гостру реакцію польського суспільства, частина громадян закликала до більш рішучих кроків, тоді як інші вважають, що Польща не повинна втягуватися у війну.