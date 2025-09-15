Реакції поляків під дописом прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска зібрав 24 Канал.

Як поляки реагують на дрони?

Увечері 15 вересня стало відомо, що Служба охорони Польщі знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями, зокрема над резиденцією прем'єр-міністра. Поліція розслідує всі обставини події.

Інцидент викликав обговорення серед польських громадян. Частина користувачів висловила обурення та закликала притягнути винних до відповідальності.

І знову поширюють паніку. Спіймайте їх, засудіть, притягніть до відповідальності та перестаньте про це говорити назавжди,

– пишуть у мережі.

Дехто наголосив, що Польща не повинна втягуватися у "чужу війну", яку не стосується її безпосередньо.

Це все ще не наша війна… Вони нас випробовують,

– обурюються поляки.

Поляки вважають, що інциденти можуть повторюватися та загострювати безпеку. Деякі коментатори закликали прем'єра реагувати рішуче та не допустити ескалації.

Інциденти загострюватимуться... Ви мені не подобаєтесь, але я розраховую на ефективну боротьбу,

– пишуть користувачі.

Деякі зауважували, що Білорусь може заздрити польському уряду та проводити шпигунство.

Я думаю, що Білорусь просто заздрить нашому уряду, і тому вони шпигують за вами, бо хочуть мати таке ж і для себе,

– припускають в мережі.

Раніше стало відомо, що прем'єр Польщі зазначив, що літальний апарат над будівлями нібито не становив небезпеки.

Що відомо про дрони у Польщі?