Реакции поляков под сообщением премьер-министра Польши Дональда Туска собрал 24 Канал.

Смотрите также В Польше обезвредили дрон, который летал над резиденциями президента и премьера

Как поляки реагируют на дроны?

Вечером 15 сентября стало известно Служба охраны Польши обезвредила дрон, который летал над правительственными зданиями, в частности над резиденцией премьер-министра. Полиция расследует все обстоятельства происшествия.

Инцидент вызвал обсуждение среди польских граждан. Часть пользователей выразила возмущение и призвала привлечь виновных к ответственности.

И снова распространяют панику. Поймайте их, осудите, привлеките к ответственности и перестаньте об этом говорить навсегда,

– пишут в сети.

Некоторые отметил, что Польша не должна втягиваться в "чужую войну", которую не касается ее непосредственно.

Это все еще не наша война... Они нас испытывают,

– возмущаются поляки.

Поляки считают, что инциденты могут повторяться и обострять безопасность. Некоторые комментаторы призвали премьера реагировать решительно и не допустить эскалации.

Инциденты будут обостряться... Вы мне не нравитесь, но я рассчитываю на эффективную борьбу,

– пишут пользователи.

Некоторые замечали, что Беларусь может завидовать польскому правительству и проводить шпионаж.

Я думаю, что Беларусь просто завидует нашему правительству, и поэтому они шпионят за вами, потому что хотят иметь такое же и для себя,

– предполагают в сети.

Ранее стало известно, что премьер Польши отметил, что летательный аппарат над зданиями якобы не представлял опасности.

Что известно о дронах в Польше?