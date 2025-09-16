Однак росіяни все одно можуть атакувати його. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента Sky News.

Що сказав Зеленський про захист українських міст?

Президент зазначив, що у порівнянні з іншими країнами, можливо, в Україні є не так вже й мало систем Patriot. Однак цю кількість не можна порівнювати, оскільки зараз держава перебуває у стані війни.

Київ є найзахищенішим. Звісно, ми б дуже хотіли мати системи Patriot для всіх міст, але в нас їх немає. І система Patriot не стоїть у самому урядовому кварталі,

– розповів Зеленський.

Інтерв'ю Зеленського для Sky News: відео Офісу президента

Він також додав, що неможливо мати достатньо систем, щоб збити 800 дронів. Проте, якщо українські воїни навчилися збивати більшість БпЛА під час масованих атак, то, наприклад, Польща не зможе захистити своїх людей.

Зеленський запевнив, що Україна готова навчати іноземні країни збивати російські дрони та протидіяти загрозі з боку країни-агресорки.

Системи Patriot для України: коротко про головне