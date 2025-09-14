У середу, 10 вересня, росіяни спрямували щонайменше 19 безпілотників до Польщі. Таким способом очільник Кремля чітко сигналізував, що його конфлікт із Заходом триватиме ще довго. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на матеріал Politico.

Чим загрожує Заходу кремлівська агресія?

Як стверджує Politico, замість того, щоб йти на мирну угоду з Україною під впливом Дональда Трампа, Путін зробив свою політичну долю залежною від тривалого конфлікту зі США та їхніми союзниками.

Старший аналітик Центру нових євразійських стратегій у Лондоні Микола Петров вважає, що російський диктатор не збирається припиняти агресію проти Європи та США.

Путін став президентом війни,

– зазначив він.

Ставши лідером у воєнний час, повернення до ролі мирного правителя означало б для нього зниження статусу. На думку Петрова, Путін ніколи не погодиться на такі зміни.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну наближається до свого четвертого року. Експерти наголошують, що зараз російський президент має найбільші підстави для оптимізму з часів початку агресії, коли Кремль розраховував захопити Україну за лічені дні.

Зауважте! Ситуація на фронті залишається складною попри деякі просування та локальні успіхи з обох сторін. Українські сили часто стикаються з браком озброєння та особового складу, що дозволяє Росії поступово просуватися вглиб території.

Водночас аналітики зауважують, що прогрес Москви є повільним і вимагає величезних витрат. Російська армія поклала близько мільйона військових. Воєнні потреби своєю чергою поступово знищують економіку країни-агресора.

І все ж, з політичного погляду, завершення конфлікту несе значні ризики.

Завдяки жорсткому контролю Кремля над ЗМІ та інтернетом, мирну угоду можна було б подати більшості росіян як перемогу. Однак це не є основною метою російського президента.

Микола Петров вважає, що після знищення ліберальної опозиції в Росії найбільшу загрозу для влади Путіна становить невелика, але впливова група націоналістів. А їм він обіцяв не просто тріумф над Україною, а перемогу над так званим "колективним Заходом".

Серед яструбів у військово-політичній еліті існує прагнення зруйнувати НАТО,

– розповів російській службі DW Олександр Баунов, колишній російський дипломат.

Він стверджує, що так російський диктатор наполегливо намагається довести, що Північноатлантичний Альянс нічого не вартий.

Зверніть увагу! Військові експерти підкреслюють, що після зустрічі Путіна з Трампом на Алясці 15 серпня 2025 року Москва посилила свою гібридну кампанію проти Європи. Це сталося всупереч тому, що американський президент позиціював переговори як саміт для досягнення припинення вогню.

