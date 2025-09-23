Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 3 ракетных и 67 авиационных ударов, применив 4 ракеты и сбросив 136 КАБов.

Какова ситуация на линии соприкосновения?

Враг совершил 4 888 обстрелов, из них 134 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 222 дронов-камикадзе.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, артиллерийское средство, склад боеприпасов, 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 другие важные цели захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боевых столкновений. Противник нанес 9 авиационных ударов, сбросив 25 КАБов, а также совершил 192 обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 10 – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Красного Первого, Западного и в сторону Одрадного и Кутьковки.

На Купянском направлении произошло 4 атаки оккупантов. Защитники отражали штурмовые действия в районах Купянска, Кондрашовки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Ольговка, Новоегоровка, Грековка, Среднее, Колодязи, Ставки, Шандриголово, Новомихайловка, Дерилово, Торское, Заречное и в сторону Степного.

На Северском направлении защитники отбили 7 штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано 7 боестолкновений в районе Майского и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Бересток, Екатериновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Щербиновка, Полтавка и в направлении Степановки.

На Покровском направлении произошло 58 боестолкновений в районах населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Вольное, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 31 попытку врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Филия, Январское, Шевченко, Сосновка, Новоивановка, Терновое, Мирное, Березовое, Новогригорьевка, Новониколаевка и в сторону Ивановки.

На Гуляйпольском направлении противник 3 раза атаковал позиции Сил обороны в районе Полтавки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

