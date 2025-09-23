Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 3 ракетных и 67 авиационных ударов, применив 4 ракеты и сбросив 136 КАБов.
Смотрите также ДРГ в Купянске и новые приоритеты России в Донецкой области: как изменилась линия фронта за неделю
Какова ситуация на линии соприкосновения?
Враг совершил 4 888 обстрелов, из них 134 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 222 дронов-камикадзе.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, артиллерийское средство, склад боеприпасов, 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 2 другие важные цели захватчиков.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боевых столкновений. Противник нанес 9 авиационных ударов, сбросив 25 КАБов, а также совершил 192 обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 10 – из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Красного Первого, Западного и в сторону Одрадного и Кутьковки.
Что происходит вблизи Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении произошло 4 атаки оккупантов. Защитники отражали штурмовые действия в районах Купянска, Кондрашовки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Ольговка, Новоегоровка, Грековка, Среднее, Колодязи, Ставки, Шандриголово, Новомихайловка, Дерилово, Торское, Заречное и в сторону Степного.
Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении защитники отбили 7 штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки и Выемки.
На Краматорском направлении зафиксировано 7 боестолкновений в районе Майского и в сторону Ступочек.
Что происходит на Краматорском направлении: смотрите на карте
На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Бересток, Екатериновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Щербиновка, Полтавка и в направлении Степановки.
На Покровском направлении произошло 58 боестолкновений в районах населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Вольное, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.
Россияне давят под Покровском: смотрите на карте
На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 31 попытку врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Филия, Январское, Шевченко, Сосновка, Новоивановка, Терновое, Мирное, Березовое, Новогригорьевка, Новониколаевка и в сторону Ивановки.
Что происходит на Новопавловском направлении: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении противник 3 раза атаковал позиции Сил обороны в районе Полтавки.
На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты наступательных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Война России против Украины: последние новости
- За минувшие сутки, 22 сентября, Силы обороны Украины ликвидировали еще 1 010 оккупантов. Теперь общие потери личного состава России – около 1 103 580 человек.
- Украинские военные из 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады уничтожили дорогой вражеский ударный БПЛА "Форпост" стоимостью около 7 миллионов долларов.
- Один российский военкор заявил о разработке оптоволоконных FPV-дронов с ретранслятором, которые могут пролетать до 60 километров. В Институте изучения войны считают, что таким образом противник может увеличить объем и точность ударов по украинскому тылу, чтобы еще больше усложнить логистику защитников.
- В эксклюзивном интервью 24 Каналу полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон предположил, что сейчас Владимир Путин не заинтересован в мире. Диктатор уже четко изложил свои цели на следующие 4 – 5 лет: полное подчинение Украины, а также изменение границ СССР, некоторых старых государств, стран Балтии и тому подобное.