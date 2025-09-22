Об этом говорится в отчете ISW за 21 сентября, передает 24 Канал. Связанный с Кремлем военный блогер заявил о разработке оптоволоконных FPV-дронов с ретранслятором, которые потенциально могут в 4 раза увеличить дальность действия беспилотников на передовой.

Что известно о новых российских FPV-дронах?

Российские дроны на оптоволокне устойчивы к помехам украинской радиоэлектронной борьбы, тогда как беспилотники-ретрансляторы расширяют сигналы связи, действуя как ретрансляционная станция.

В Институте изучения войны считают, что такую разработку оккупанты смогут использовать для защиты других БпЛА и повышения эффективности и точности ударов по ближнему тылу Украины.

В частности, один российский военкор утверждал, что новосозданные дроны-ретрансляторы могут пролетать 50 – 60 километров, тогда как обычные дроны на оптоволокне способны преодолевать лишь 25 – 30.

Использование Россией дронов-ретрансляторов с большей дальностью полета позволит российским войскам наносить более точные удары и проникать глубже в тыл Украины, особенно вдоль наземных линий коммуникаций, что еще больше усложнит логистику украинской передовой,

– отметили в ISW.

Как россияне вредят украинской логистике?

К слову, 21 сентября противник заявил о якобы создании "килл-зоны" примерно на 45 километров от линии фронта в направлении Волчанска и Купянска.

Справка: "килл-зона" – территория непосредственно у линии фронта, где большое количество тактических ударных и разведывательных дронов создает повышенный риск для любой техники и личного состава, попадающей в эту зону.

Представитель 11-го армейского корпуса ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец заявил в статье, опубликованной 20 сентября в газете Wall Street Journal, что российские войска сейчас систематически бьют по украинским логистическим маршрутам, складам, дорогам и эвакуационным путям, хотя еще в 2024 году такие удары были редкими.

По словам сержанта украинской разведывательной части, антидронные сетки над дорогами является несовершенным решением, поскольку российские операторы поражают столбы, что их поддерживают.

В то же время глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин рассказал о постоянном ремонте повреждений таких сеток.

ISW ранее оценивал, что российские силы достигают определенных результатов в блокировании воздушного пространства с помощью дроновых ударов по украинским наземным линиям коммуникаций, что позволяет России продвигаться на востоке Украины, и что последние инновации в сфере беспилотников, вероятно, усилят эти эффекты,

– подытожили аналитики.

