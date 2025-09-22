Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. На портале War&Sanctions опубликовали данные о строении Д-30СН, а также о 36 предприятиях, которые входят в производственную кооперацию.

Какие характеристики авиабомбы Д-30СН?

Носителями авиабомбы Д-30СН могут быть самолеты Су-34, Су-30СМ, Су-35, Су-24 и БпЛА С-70 "Охотник". Дальность применения – до 100 километров при условии применения с высоты 12 – 15 километров.

Также, по предварительным данным, УМПБ могут запускать даже с наземных платформ – 300-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" с применением стартового двигателя.

Для работы в условиях действия средств РЭБ навигационная система боеприпаса включает уже знакомую по другим изделиям спутниковую навигационную систему с адаптивной антенной решеткой (CRPA) – "Комета-М8".

Интересно, что внутренние модули и блоки УМПБ аналогичны тем, что применяются в модулях УМПК, в частности модуль автопилота – S.M.A.R.T.



УМПБ Д-30СН / Фото росСМИ

Кто производит этот УМПБ?

Владельцем патента и главным организатором производства авиабомбы Д-30СН является российская Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), а главный исполнитель – предприятие из состава корпорации АО "Концерн "Гранит-Электрон".

Десятки привлеченных в производство УМПБ Д-30СН предприятий давно известны своими связями с военно-промышленным комплексом государства-агрессора России и уже находятся под санкциями большинства стран санкционной коалиции,

– пишут в ГУР.

Однако отдельные производители и поставщики запчастей для российской авиабомбы до сих пор оставались вне поля зрения санкционной политики, поэтому продолжают иметь доступ к иностранным компонентам, оборудования и технологий.

В списке от украинских разведчиков, в частности, есть детали японской компании Din-Tek, швейцарской STMicroelectronics, ирландской TE Connectivity, американской CTS Corporation, китайской Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. и тому подобное.

