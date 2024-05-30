Российские управляемые авиабомбы стали главной ударной силой россиян в войне против Украины. Они фактически заменили собой крылатые и баллистические ракеты. Однако, неизменным остается тот факт, что их жертвами в основном становятся объекты инфраструктуры и гражданские украинцы.

В марте 2024 года россияне начали активно использовать свое новое КАБ-оружие – УМПБ Д-30 СН. Что это такое и как оккупанты уничтожают этими бомбами прифронтовые города – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о российских бомбах УМПБ Д-30 СН

Российская аббревиатура расшифровывается как "универсальный межвидовой планирующий боеприпас, ". "Д" – это сокращение от диаметра, а число – собственно сам диаметр снаряда – 30 сантиметров.



Первое и самое популярное сейчас фото УМПБ Д-30 СН / Фото росСМИ

Тайна "межвидовости" в том, что это некий гибрид бомбы и ракеты.

"Универсальность" заключается в том, что его можно запускать как с самолетов (основными носителями УМПБ Д-30 СН являются фронтовые бомбардировщики Су-34, но могут быть и другие самолеты), так и с земли.

Для последнего варианта оккупанты могут использовать свои РСЗО крупного калибра "Смерч", "Торнадо" или "Ураган". Сейчас Россия к этому варианту не прибегает и предпочитает бомбардировки.

УМПБ Д-30 СН – новая российская разработка, враг начал применять эти гибриды только весной 2024 года. Впервые это произошло в ночь на 10 марта, когда Россия обстреляла Мирноград Донецкой области, жертвами обстрела стали гражданские.

Три ракетных попадания. Три воронки в одном месте в радиусе 20 метров. Сильно повреждены десять жилых многоэтажных домов. Один подъезд девятиэтажки имеет повреждения такие, что для жилья непригоден, требует капитального восстановления,

– исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк комментирует последствия бомбардировки города 10 марта 2024 года снарядами УМПБ Д-30 СН.

Сначала начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщал, что по Мирнограду россияне били ракетами С-300, однако, уже через несколько часов эксперты установили, что это новейшая бомба оккупантов. 27 марта, когда снова эти снаряды были использованы для бомбардировки гражданских кварталов в Харькове, сомнений уже не было. Это именно УМПБ Д-30 СН.

Бьют УМПБ Д-30 СН по Харькову с территории России

Фактически сейчас УМПБ Д-30 СН проходят боевые испытания в Украине. И жертвами этих кровавых опытов становятся украинцы. Россия активно забрасывает своими УМПБ Д-30 СН Харьков и область.

Именно эти бомбы прилетели и по харьковскому "Эпицентру" и убили 19 гражданских, в частности 12-летнюю девушку и 17-летнего парня. Жертв могло быть еще больше, ведь спасатели впоследствии нашли неподалеку гипермаркета еще одну УМПБ Д-30 СН, которая, к счастью, не сдетонировала.



Остатки УМПБ Д-30 СН в Харькове / Фото Нацполиции

Разработан боеприпас на базе старой российской авиабомбы ФАБ-250. Модернизация заключается в том, что к бомбе не просто присоединили "крылышки" – модуль УПМК (управления и коррекции), а интегрировали боеприпас в систему УПМК, а также добавили инерциальную и спутниковую системы навигации, систему элеронов и рулей. Последние разместили в хвостовой части.

Кроме того, УМПБ Д-30 СН имеет подвесной турбореактивный двигатель и топливный бак. Двигатель "вешается" для воздушных пусков, а для запусков с РСЗО используется твердотопливный ракетный двигатель, что превращает гибрид в реактивный снаряд.

Новация существенно увеличивает дальность поражения цели. Сейчас украинские эксперты говорят о расстоянии около 90 километров (а российские пропагандисты пишут о 100 – 120 километрах).

Даже если взять оценку экспертов и не верить врагу, это на 20 – 25 километров больше чем у ФАБ-500, то есть позволяет бомбить Харьков с территории России и находиться в сравнительно большей безопасности, особенно на фоне "сушкопада", который в последние недели устроили оккупантам ВСУ.

Фактически это бюджетная копия другой российской ракето-бомбы "Гром-1 Е", а также размышления россиян на тему американской GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb). Это американское оружие имеет также вариант использования как РСЗО – GLSDB. GLSDB есть на вооружении ВСУ, однако россияне научились с ними "работать" и подавлять их РЭБами.

В случае УМПБ Д-30 СН россияне, похоже, учли ошибки американских оружейников и активно поработали над защитой от радиоэлектронных помех.

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УМПБ Д-30 СН – известные характеристики

производитель – Россия;

разработчик – неизвестно;

подтвержденное использование – с марта 2024 года;

калибр – 300 миллиметров;

дальность – до 90 километров;

основной носитель – Су-34;

наземные носители – крупнокалиберные РСЗО;

приблизительная длина – 2,6 – 2,8 метра;

размах крыла – примерно 2 метра;

вес боевой части – 250 килограммов;

боевая часть – осколочно-фугасная.

Убивают не только украинцев, но и россиян

Сейчас эксперименты россиян с УМПБ Д-30 СН продолжаются. Как это всегда бывает в таких случаях, не обходится без "чрезвычайных" ситуаций. К тому же россияне сами их и документируют. Так, 25 мая враг (телеграм-канал Aviahub34) выложил фото с борта самолета, на котором зафиксирован полет 4 УМПБ Д-30 СН.

При этом у одного боеприпаса не раскрылись "крылышки". Россияне комментируют этот эпизод, как бомба только что была сброшена и не успела раскрыться, однако, скорее всего, уже и не раскроется. Это означает, что она не пересечет государственную границу Украины, а "упокоится" где-то на Белгородщине.

Такие случаи у россиян происходят регулярно. Российское издание Astra насчитало минимум 73 таких инцидента за последние несколько месяцев.



Фото и коллаж Defence Express

Эксперты Defence Express идентифицировали место, где было сделано фото. Это район населенных пунктов сел Шеино, Аркадиевка и Ушаково Белгородской области. Благодаря этому, кстати, и была определена дальность УМПБ Д-30 СН. К сожалению, это не точные цифры, ведь большинство характеристик своей новинки Россия скрывает. Возможно, из-за того, что не знает их сама, ведь это тестирование.

Возможно, именно такой инцидент произошел 13 мая 2024 года в Белгороде, когда "что-то" разрушило местную панельку и убило 15 гражданских. Показательно, что россияне (как официальные пропагандисты, так и "либеральные" СМИ государства-оккупанта) сначала обвиняли в инциденте Украину, а потом быстро все забыли, хотя резонанс события предполагал обратное.

Таким образом, УМПБ Д-30 СН убивает не только украинцев, но и россиян.

Новейшие российские бомбы – это высокоточное оружие?

Россияне очень гордятся УМПБ Д-30 СН и без колебаний относят эти снаряды к разряду "высокоточного оружия". Но вопрос точности УМПБ Д-30 СН остается открытым. Ведь россияне использовали эти бомбы для того, что попали в дома в Сумах, Мирнограде, харьковскую школу, жилые дома и строительный гипермаркет.

Все это гражданские объекты, обстрел которых является военным преступлением. В случае "Эпицентра" россияне цинично заявили, что попали по военному объекту, хотя многочисленные видео с места трагедии это опровергают.

Результат удара УМПБ Д-30СН по Харькову, обратите внимание на "боевые" стиральные машины / Фото Национальная полиция

Таким образом, если определять целью россиян террор против гражданских, тогда УМПБ Д-30 СН попадают точно в цель, если же целью россиян все же были военные цели, то тут, как говорится, "мимо кассы".



Последствия попадания УМПБ Д-30 СН в Харькове / Фото – НПУ

Можно утверждать, что для россиян главным аргументом для использования УМПБ Д-30 СН является то, что это довольно дешевый товар по сравнению с крылатыми ракетами. Также важно то, что российская оборонная промышленность вообще способна производить такие боеприпасы на фоне санкций и общей деградации ВПК оккупантов.

Как бороться с УМПБ Д-30 СН и возможно ли сбивать

Уже проверенным вариантом борьбы с новыми российскими гибридными бомбами является охота за их носителями – самолетами фронтовой авиации оккупантов. Процесс их уничтожения активно продолжается, каждая потеря россиянами очередной "сушки" означает, что враг не сможет сбрасывать с их помощью новых УМПБ Д-30 СН.

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К сожалению, Украина не всегда имеет достаточно ресурсов для удачной охоты, а еще печальнее то, что часто не может использовать оружие для уничтожения российских самолетов. Причина проста – запрет союзников на использование их оружия для работы по целям на территории России.

Поскольку дальность позволяет сбрасывать УМПБ Д-30 СН из Белгородской области, то часто вражеские самолеты просто не достать. Их бы легко достали американские PATRIOT, которые есть на вооружении ВСУ, не было бы проблем и у F-16, однако первые мы можем пока использовать только в украинском небе, а вторые – до сих пор не прибыли в Украину. Есть вероятность, что ситуация изменится, ведь даже США уже начинают понемногу менять свою позицию и риторику.

То же самое касается и прифронтовых аэродромов россиян. Они уже давно известны, есть разведанные, Украина точно знает, что там размещено, какой имеет график и тому подобное.

Так, основным местом базирования российских Су-34, которые сбрасывают УМПБ Д-30 СН на Харьков и Харьковскую область, является аэродром Малышево (он же – "Балтимор") в Воронеже.

Это примерно на 235 километров дальше, чем позволяют стрелять союзники. Кроме того, россияне для бомбардировок Харькова и террора против мирного населения используют авиабазы Томаровка, Халино, Старый Оскол, Милерово и другие.

Эти цели давно заждались ATACMS, однако сейчас Украина вынуждена мириться с абсурдным запретом и ждать, когда у союзников завершатся дискуссии и появится наконец политическая воля. А пока этого не произошло, Россия и в дальнейшем будет осуществлять фактически безнаказанно свои геноцидные практики.

УМПБ Д-30 СН – сложная цель, снаряд оснащенный системами противодействия РЭБ, создает преграды и не дает себя "заземлить". И все же есть случаи, когда это происходит. То есть "лекарство против УМПБ Д-30 СН" существует, просто его нужно много.

Другой вариант перехвата УМПБ Д-30 СН – применение ПВО. Тут, кстати, пригодился бы американо-израильский комплекс "Железный купол" – это системы малого радиуса действия, специализация которых перехват снарядов РСЗО. Неплохо Iron Dome справился и с новым российским КАБом.

Проблема в том, что Украина не имеет своего "Железного купола". Поэтому сейчас для Украины критически важно получить разрешение союзников на использование их оружия на территории России. Только так реально закрыть вопрос УМПБ Д-30 СН.