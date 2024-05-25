В издании Defense Express описали подробнее о дальности новых бомб УМПБ Д-30.
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Какова дальность новых бомб УМПБ Д-30
В издании отметили, что УМПБ Д-30СН – новая планирующая бомба с дополнительным двигателем, которая имеет большую дальность сброса, по сравнению с комплектом УМПК.
Оккупационные войска впервые выложили качественное изображение использования новых дальнобойных бомб УМПБ Д-30СН, которые с марта активно применяются для того, чтобы бить по украинским городам. В частности, для методических террористических неприцельных бомбардировок Харькова.
На изображении зафиксирован сброс 4 таких бомб, которые созданы на базе ФАБ-250. Однако, только в 3 из них раскрылось оперение. А вот четвертая, как пишут в издании, очевидно, является объяснением таких ситуаций, как "обвал многоэтажного дома в Белгороде".
Однако самое главное – это возможность локализовать место сброса, что и было проведено Defense Express.
У одной авиабомбы УМПБ Д-30СН из четырех не открылись крылья / Фото Defense Express
Несмотря на то, что доподлинно неизвестно, куда именно были запущены эти бомбы, скорее всего речь идет об очередном ударе по Харькову, на что указывает направление полета бомб. В издании подчеркнули, что он был нанесен с фронтового бомбардировщика Су-34, который находился в районе населенных пунктов Шеино, Аркадиевка и Ушаково Белгородской области.
Российские УМПБ Д-30СН / Фото Defense Express
И тогда, если удар наносился по Харькову, ориентировочная дальность применения УМПБ Д-30СН составляет около 90 километров. В то же время до границы от места сброса, по прямой, 50 километров, а от района Волчанска за который сейчас идут бои около 40 километров,
– говорится в Defense Express.
Там подчеркнули, что сейчас невозможно говорить о том, что 90 километров для УМПБ Д-30СН является именно максимальной дальностью, но это уже параметр, который позволяет осуществлять оценку рисков.
Дальность УМПБ Д-30СН / Фото Defense Express
И так, УМПБ Д-30СН имеет на 20 – 30 километров большую дальность чем известные комплекты УМПК, дальность применения которых составляет в версии для ФАБ-500 – около 60 – 65 километров при условии высотного высокоскоростного полета носителя.
Оккупанты бросили на Харьков УМПБ Д-30СН: кратко
- Днем 27 марта враг нанес сильный удар по Харькову.
- Для атаки на Харьков 27 марта враг впервые за долгое время использовал авиабомбы. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что последний раз такой инцидент был зафиксирован в 2022 году.
- По его словам, враг применил "дешевый аналог крылатой ракет. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250".