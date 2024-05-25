У виданні Defense Express описали детальніше про дальність нових бомб УМПБ Д-30.

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Яка дальність нових бомб УМПБ Д-30

У виданні зазначили, що УМПБ Д-30СН – нова плануюча бомба з додатковим двигуном, яка має більшу дальність скидання, у порівнянні із комплектом УМПК.

Окупаційні війська вперше виклали якісне зображення використання нових далекобійних бомб УМПБ Д-30СН, які з березня активно застосовуються для того, аби бити по українських містах. Зокрема, для методичних терористичних неприцільних бомбардувань Харкова.

На зображені зафіксовано скидання 4 таких бомб, які створені на базі ФАБ-250. Однак, лише в 3 з них розкрилось оперення. А ось четверта, як пишуть у виданні, вочевидь, є поясненням таких ситуацій, як "обвал багатоповерхового будинку у Бєлгороді".

Однак найголовніше – це можливість локалізувати місце скидання, що і було проведено Defense Express.



В однієї авіабомби УМПБ Д-30СН із чотирьох не відкрилися крила / Фото Defense Express

Попри те, що достеменно невідомо, куди саме були запущені ці бомби, скоріш за все йдеться про черговий удар по Харкову, на що вказує напрям польоту бомб. У виданні підкреслили, що він був завданий з фронтового бомбардувальника Су-34, який перебував у районі населених пунктів Шеіно, Аркадієвка та Ушаково Бєлгородської області.



Російські УМПБ Д-30СН / Фото Defense Express

І тоді, якщо удар завдавався по Харкову, орієнтовна дальність застосування УМПБ Д-30СН складає близько 90 кілометрів. Водночас до кордону від місця скидання, по прямій, 50 кілометрів, а від району Вовчанська за який зараз йдуть бої близько 40 кілометрів,

– йдеться в Defense Express.

Там підкреслили, що наразі неможливо говорити про те, що 90 кілометрів для УМПБ Д-30СН є саме максимальною дальністю, але це вже параметр, який дозволяє здійснювати оцінку ризиків.



Дальність УМПБ Д-30СН / Фото Defense Express

І так, УМПБ Д-30СН має на 20 – 30 кілометрів більшу дальність ніж відомі комплекти УМПК, дальність застосування яких складає у версії для ФАБ-500 – близько 60 – 65 кілометрів за умови висотного високошвидкісного польоту носія.

Окупанти кинули на Харків УМПБ Д-30СН: коротко