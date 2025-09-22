Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. На порталі War&Sanctions опублікували дані про будову Д-30СН, а також про 36 підприємств, які входять до виробничої кооперації.

Які характеристики авіабомби Д-30СН?

Носіями авіабомби Д-30СН можуть бути літаки Су-34, Су-30СМ, Су-35, Су-24 та БпЛА С-70 "Охотнік". Дальність застосування – до 100 кілометрів за умови застосування з висоти 12 – 15 кілометрів.

Також, за попередніми даними, УМПБ можуть запускати навіть із наземних платформ – 300-міліметрових реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" із застосуванням стартового двигуна.

Для роботи в умовах дії засобів РЕБ навігаційна система боєприпасу включає вже знайому за іншими виробами супутникову навігаційну систему з адаптивною антенною решіткою (CRPA) – "Комета-М8".

Цікаво, що внутрішні модулі та блоки УМПБ аналогічні до тих, що застосовуються в модулях УМПК, зокрема модуль автопілота – S.M.A.R.T.



УМПБ Д-30СН / Фото росЗМІ

Хто виробляє цей УМПБ?

Власником патенту та головним організатором виробництва авіабомби Д-30СН є російська Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ), а головний виконавець – підприємство зі складу корпорації АТ "Концерн "Граніт-Електрон".

Десятки залучених у виробництво УМПБ Д-30СН підприємств давно відомі своїми зв'язками з військово-промисловим комплексом держави-агресора Росії та вже перебувають під санкціями більшості країн санкційної коаліції,

– пишуть у ГУР.

Однак окремі виробники та постачальники запчастин для російської авіабомби досі залишались поза увагою санкційної політики, тож продовжують мати доступ до іноземних компонентів, обладнання та технологій.

У списку від українських розвідників, зокрема, є деталі японської компанії Din-Tek, швейцарської STMicroelectronics, ірландської TE Connectivity, американської CTS Corporation, китайської Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. тощо.

Коли росіяни застосовували Д-30СН?