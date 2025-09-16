Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Аналитики издания сделали "осторожное предположение", что прототипы беспилотника действительно могли быть испытаны в реальных боевых условиях, то есть на линии соприкосновения российско-украинской войны.

Что известно о дроне FV-014?

Первая публичная демонстрация разработки сопровождалась сообщением с лаконичной надписью: "БпЛА Rheinmetall – проверены в боях, масштабированы и полностью сертифицированы".

Однако кроме нового дрона, на фото попала и действительно "проверенная в боях" модель Hero 120 от израильской Uvision, который Rheinmetall может производить по лицензии. В то же время о существовании FV-014 публично стало известно только сейчас.

Дроны FV-014 и Hero 120 на выставке / Фото RheinmetallAG

К слову, на сайте немецкой компании упоминаний о новой разработке нет, а информация о ней известна в основном из публикации EDR Magazine.

Что известно о FV-014? Дрон является классическим барражирующим боеприпасом со взлетным весом в 14 килограммов и электрическим двигателем. Он имеет складное крыло и запускается из транспортно-пускового контейнера. Дальность полета составляет 100 километров, а время в воздухе – 60 минут. Боевая часть комбинированного кумулятивно-осколочного типа HEDP (High-Explosive Dual-Purpose) имеет вес в 5 килограммов и позволяет поражать как бронетехнику, пробивая до 600 миллиметров брони, так и менее защищенные цели.

Аналитики обращают внимание на необычный фюзеляж беспилотника. Кроме очень необычного "плавника", FV-014 имеет резкие формы, характерные для фасетного решения обеспечения радиолокационной малозаметности. Однако они могут быть вызваны и технологией производства.

Для FV-014 декларируется работа в условиях отсутствия сигналов спутниковой навигации, а также возможность роевого использования. Как пишет EDR Magazine, дрон находится на завершающей стадии разработки – уже прошел летные испытания и должен скоро выйти на рынок.

Действительно ли дрон "проверен в боях"?

В Defense Express отмечают, что данные EDR Magazine несколько не коррелируются с сообщением компании Rheinmetall об уже "проверенных в боях" дронах Hero 120 и FV-014.

На фоне этого возможно сделать лишь осторожное предположение, что прототипы FV-014 действительно могли быть проверены в реальных боевых условиях. А это означает, что единственным таким "полигоном" могли быть только боевые действия российско-украинской войны. Другой вариант – в Rheinmetall немного опередили возможное развитие событий,

– объяснили аналитики.

Кроме того, интересен и факт разработки Rheinmetall собственных барражирующих боеприпасов несмотря на договоренность с Uvision. Однако объяснить это довольно просто – как "некоторые маркетинговые ограничения для семейства Hero, обусловленные его израильским происхождением". На практике это означает сразу два аспекта:

во-первых, Израиль может блокировать продажу и реэкспорт своего вооружения, что сейчас он делает для Украины;

во-вторых, действия Израиля в Секторе Газа активно осуждают правительства некоторых европейских стран, например, Испания не только разорвала контракты, но и ввела эмбарго на израильское вооружение. "Поэтому продвижение европейской альтернативы решениям Uvision – вполне логичный шаг для Rheinmetall", – считают аналитики.

