Для этого страна-агрессор создала первый летный отряд "Барс-Сармат". Подробнее сообщает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный" и Defense Express.

Как россияне используют Як-52?

Информация о поиске россиянами бортов для противовоздушной обороны появлялась ранее, однако теперь в сети обнародовали кадры, на которых стрелок со штурмовой винтовкой залезает в кабину легкомоторного самолета.

Российский Як-52 отряда "Барс-Сармат": смотрите видео

Аналитики Defense Express отметили, что в Украине Як-52 в основном использовали для охоты именно за разведывательными беспилотниками, вроде "Орлана" и Zala. К тому же это решение появилось еще до масштабного применения зенитных дронов, которые сейчас преимущественно выполняют такие задачи.

Россияне же таким образом перехватывают украинские дальнобойные дроны, скорость и высота полета которых достаточно небольшие, чтобы догонять их на спортивно-тренировочном самолете. "Это важно, потому что сбивание проводится из личного оружия стрелка в стиле Первой мировой войны", – подчеркивают в издании.

Подобные операции по противовоздушной обороне требуют большой координации – как от экипажа Як-52, так и между военными в целом. Речь идет о наличии цифровых систем управления, которые будут обозначать цели, и об избежании "дружественного огня", что в России уже происходило даже с гражданскими самолетами.

О каких проблемах это может свидетельствовать?

Поскольку страна-агрессор имеет огромное количество зенитно-ракетных комплексов и истребителей, причины такого решения с легкомоторными самолетами вызывают вопросы.

Здесь нам помогают масштабы страны, с которыми имеющихся средств ПВО просто недостаточно, особенно после того, как их концентрируют рядом с Москвой, властными объектами и линией фронта,

– пишут в Defense Express.

Кроме того, благодаря небольшой скорости и высоте полета украинские беспилотники сложнее заметить и перехватить с ЗРК. "Здесь могли бы понадобиться боевые самолеты и вертолеты, однако похоже даже с ними существуют какие-то вопросы, что заставляют обращаться еще к более простому средству", – говорится в материале.

Як-52 / Фото из открытых источников

Справка: Спортивно-тренировочный самолет Як-52 имеет низкую скорость сваливания, что составляет 100 – 140 километров в час и позволяет ему преследовать дроны, маневрируя на относительно низких скоростях. Зато максимальная скорость в 470 километров в час и продолжительность полета в 2,5 часа дают время для поиска целей и отражения крупных дроновых атак противника.

Вероятнее всего, что сейчас Як-52 привлекают по добровольной инициативе. Об этом также пишет "Милитарный" со ссылкой на Илью Туманова, автора авиационного канала Fighterbomber.

Центр специального назначения "Барс-Сармат" вооруженных сил России развернул звено из 6 перехватчиков, приобретенных или переданных благотворителями. Позже подразделение планируют расширить.

