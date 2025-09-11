Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LSM. Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Андрис Спрудс на пресс-конференции в четверг, 11 сентября.

Почему Латвия закрывает воздушное пространство?

По словам Спрудса, события 10 сентября в Польше, когда во время атаки на Украину несколько российских дронов пересекли границу с Беларусью, являются грубым нарушением воздушного пространства НАТО, поэтому Латвия будет принимать соответствующие меры.

Министр подтвердил, что в настоящее время нет прямой угрозы для его страны, но необходимы превентивные меры. Закрытие воздушного пространства на восточной границе позволит полностью контролировать эту зону и облегчит обнаружение несанкционированных летательных объектов.

Кроме того, это освободит пространство для перехватчиков миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии и латвийских систем ПВО.

Российские дроны в воздушном пространстве НАТО являются сигналом тревоги, и мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить эскалацию дронных атак,

– сказал Спрудс.

Напомним, на период с 10 сентября по 9 декабря в восточной части Польши вдоль границы с Украиной и Беларусью из соображений национальной безопасности также ограничили авиационное движение.