Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на LSM. Відповідну заяву зробив міністр оборони країни Андріс Спрудс на пресконференції в четвер, 11 вересня.

Чому Латвія зариває повітряний простір?

За словами Спрудса, події 10 вересня в Польщі, коли під час атаки на Україну декілька російських дронів перетнули кордон із Білорусі, є грубим порушенням повітряного простору НАТО, тож Латвія вживатиме відповідних заходів.

Міністр підтвердив, що наразі немає прямої загрози для його країни, але необхідні превентивні заходи. Закриття повітряного простору на східному кордоні дозволить повністю контролювати цю зону та полегшить виявлення несанкціонованих літальних об'єктів.

Окрім того, це звільнить простір для перехоплювачів місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії та латвійських систем ППО.

Російські дрони в повітряному просторі НАТО є сигналом тривоги, і ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти ескалації дронових атак,

– сказав Спрудс.

Нагадаємо, на період із 10 вересня до 9 грудня у східній частині Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю з міркувань національної безпеки також обмежили авіаційний рух.