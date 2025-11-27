Яку допомогу Україна отримає від Латвії?
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після перемовин з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже, пише 24 Канал з посиланням Міністерство закордонних справ України.
Читайте також Новий пакет підтримки: Україна отримає понад 100 мільйонів євро допомоги
Зазначається, що очільники дипломатичних відомств зосередилися на підтримці енергетичної системи України напередодні зими. Українська сторона зокрема вдячна за додатковий внесок Латвії у розмірі 125 тисяч євро.
Міністр висловив глибоку вдячність Латвії за всебічну підтримку України від перших днів повномасштабного вторгнення, зокрема щорічну оборонну допомогу в обсязі 0,25% ВВП Латвії. Загалом її обсяг уже перевищив 1,6% латвійського ВВП,
– йдеться на сайті МЗС України.
Мова йде про зброю, боєприпаси, підготовку військовослужбовців, фінансову підтримку. Також Латвія доєдналась до PURL і нещодавно передала 42 Києву бронетранспортерів "PATRIA 6x6".
Міністр особливо подякував Латвії:
- за відбудову критичної та цивільної інфраструктури Чернігівщини;
- відпочинок у Латвії для дітей з українського регіону.
Цікаво! Сибіга та Браже обговорили втілення цьогорічних проєктів у Чернігівській області, загальна сума яких складає 5,7 мільйона євро, а також перспективи та пріоритети на 2026 рік.
Андрій Сибіга поінформував латвійську колегу про пропозиції США щодо досягнення миру. Він підкреслив важливу роль Європи у цьому питанні.
Сторони приділили окрему увагу посиленню тиску на Кремль, зокрема Сибіга наголосив на необхідності якнайшвидшого ухвалення сильного 20-го пакета санкцій Євросоюзу та рішень щодо репараційного кредиту.
Зауважте! Україна та Латвія домовилися разом з іншими країнами Балтії просувати на рівні ЄС додаткові дієві заходи для подальшої протидії танкерному флоту Росії.
Що відомо про 20-й пакет санкцій ЄС?
Нагадаємо, що над новим пакетом санкцій проти Росії у Євросоюзі можуть почти працювати після новорічних свят. Про це пише Politico.
Згідно з інформацією джерел, Єврокомісія розпочне обговорення ідей щодо нових санкцій у січні. Наразі ж нові обмеження проти Москви не є пріоритетом для Європи.
Яка є інформації щодо рішення про заморожені активи Росії?
ЄС незабаром представить юридичну пропозицію, які дозволить використати заморожені активи Росії для надання Україні репараційної позики на 140 мільярдів євро.
- Угоди хочуть досягнути до кінця року.