Яку допомогу Україна отримає від Латвії?

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після перемовин з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже, пише 24 Канал з посиланням Міністерство закордонних справ України.

Зазначається, що очільники дипломатичних відомств зосередилися на підтримці енергетичної системи України напередодні зими. Українська сторона зокрема вдячна за додатковий внесок Латвії у розмірі 125 тисяч євро.

Міністр висловив глибоку вдячність Латвії за всебічну підтримку України від перших днів повномасштабного вторгнення, зокрема щорічну оборонну допомогу в обсязі 0,25% ВВП Латвії. Загалом її обсяг уже перевищив 1,6% латвійського ВВП,

– йдеться на сайті МЗС України.

Мова йде про зброю, боєприпаси, підготовку військовослужбовців, фінансову підтримку. Також Латвія доєдналась до PURL і нещодавно передала 42 Києву бронетранспортерів "PATRIA 6x6".

Міністр особливо подякував Латвії:

за відбудову критичної та цивільної інфраструктури Чернігівщини; відпочинок у Латвії для дітей з українського регіону.

Цікаво! Сибіга та Браже обговорили втілення цьогорічних проєктів у Чернігівській області, загальна сума яких складає 5,7 мільйона євро, а також перспективи та пріоритети на 2026 рік.

Андрій Сибіга поінформував латвійську колегу про пропозиції США щодо досягнення миру. Він підкреслив важливу роль Європи у цьому питанні.

Сторони приділили окрему увагу посиленню тиску на Кремль, зокрема Сибіга наголосив на необхідності якнайшвидшого ухвалення сильного 20-го пакета санкцій Євросоюзу та рішень щодо репараційного кредиту.

Зауважте! Україна та Латвія домовилися разом з іншими країнами Балтії просувати на рівні ЄС додаткові дієві заходи для подальшої протидії танкерному флоту Росії.

Що відомо про 20-й пакет санкцій ЄС?

Нагадаємо, що над новим пакетом санкцій проти Росії у Євросоюзі можуть почти працювати після новорічних свят. Про це пише Politico.

Згідно з інформацією джерел, Єврокомісія розпочне обговорення ідей щодо нових санкцій у січні. Наразі ж нові обмеження проти Москви не є пріоритетом для Європи.

