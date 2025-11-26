Як збільшується військова допомога?

Про це розповів генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає 24 Канал з посиланням на іспанське видання El Pais.

Генсек наголосив, що мова йде насамперед про критично важливе обладнання, яке необхідне Україні вже зараз.

Європейські країни внесли значний внесок за останні кілька років, але існують можливості, які можуть надати лише США. Президент Трамп погодився, що фінансування цього американського озброєння забезпечують Канада та європейські союзники,

– зауважив Рютте.

За його словами, завдяки PURL Україна наразі щомісяця отримує зброю на суму близько 1 мільярда доларів. А постачання всього озброєння для України рухається за графіком.

При цьому генсек додав, що кошти надходять не лише у межах програми PURL. Працює також чеська ініціатива щодо боєприпасів та зусилля Литви й Данії щодо закупівлі обладнання для оборонної промисловості в України.

Марк Рютте Генеральний секретар НАТО Європейські країни й надалі постачатимуть техніку зі своїх запасів. Звичайно, після трьох-чотирьох років війни ці запаси зменшуються, але постачання все ще можливі.

Також Рютте відзначив Іспанію, яка також вирішила приєднатися до закупівлі зброї для України за програмою PURL. Він зауважив, що це вкрай важливо для захисту України та порятунку українців, які страждають від постійних атак російських дронів і ракет.

Це також гарантує Україні можливість здійснювати власні удари й не дозволяє Росії досягти успіху.,

– наголосив генсек НАТО.

Яку допомогу виділяє Іспанія?

Нещодавно Іспанія оголосила про виділення військової допомоги Україні. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що її розмір цього року складе близько 1 мільярда євро, пише El Pais.

Більша частина цих коштів піде на фінансування пакета військової допомоги у рамках програми PURL, але також кошти спрямують на необхідне обладнання, зокрема, на генератори.

Іспанія має довгострокове зобов'язання щодо суверенітету та оборони України і буде дотримуватися його доти, доки триватиме війна,

– підкреслив Альбарес.

Що відомо про ініціативу PURL?