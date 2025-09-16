Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express. Аналітики видання зробити "обережне припущення", що прототипи безпілотника справді могли бути випробувані в реальних бойових умовах, тобто на лінії зіткнення російсько-української війни.
Що відомо про дрон FV-014?
Перша публічна демонстрація розробки супроводжувалась повідомленням із лаконічним написом: "БпЛА Rheinmetall – перевірені у боях, масштабовані та повністю сертифіковані".
Однак окрім нового дрона, на фото потрапила й справді "перевірена в боях" модель Hero 120 від ізраїльської Uvision, який Rheinmetall може виробляти за ліцензією. Водночас про існування FV-014 публічно стало відомо лише зараз.
Дрони FV-014 та Hero 120 на виставці / Фото RheinmetallAG
До слова, на сайті німецької компанії згадок про нову розробку немає, а інформація про неї відома здебільшого з публікації EDR Magazine.
Що відомо про FV-014?
Дрон є класичним баражуючим боєприпасом зі злітною вагою в 14 кілограмів та електричним двигуном. Він має складне крило та запускається з транспортно-пускового контейнера. Дальність польоту складає 100 кілометрів, а час у повітрі – 60 хвилин. Бойова частина комбінованого кумулятивно-уламкового типу HEDP (High-Explosive Dual-Purpose) має вагу в 5 кілограмів і дозволяє уражати як бронетехніку, пробиваючи до 600 міліметрів броні, так і менш захищені цілі.
Аналітики звертають увагу на незвичний фюзеляж безпілотника. Окрім дуже незвичного "плавника", FV-014 має різкі форми, характерні для фасетного рішення забезпечення радіолокаційної малопомітності. Однак вони можуть бути спричинені й технологією виробництва.
Для FV-014 декларується робота в умовах відсутності сигналів супутникової навігації, а також можливість ройового використання. Як пише EDR Magazine, дрон знаходиться на завершальній стадії розробки – уже пройшов льотні випробування та має скоро вийти на ринок.
Чи справді дрон "перевірений у боях"?
У Defense Express зазначають, що дані EDR Magazine дещо не корелюються з повідомленням компанії Rheinmetall про вже "перевірені у боях" дрони Hero 120 та FV-014.
На тлі цього можливо зробити лише обережне припущення, що прототипи FV-014 дійсно могли бути перевірені в реальних бойових умовах. А це означає, що єдиним таким "полігоном" могли бути лише бойові дії російсько-української війни. Інший варіант – у Rheinmetall трохи випередили можливий розвиток подій,
– пояснили аналітики.
Окрім того, цікавим є й факт розробки Rheinmetall власних баражуючих боєприпасів попри домовленість із Uvision. Однак пояснити це доволі просто – як "деякі маркетингові обмеження для сімейства Hero, які зумовлені його ізраїльським походженням". На практиці це означає одразу два аспекти:
- по-перше, Ізраїль може блокувати продаж та реекспорт свого озброєння, що зараз він робить для України;
- по-друге, дії Ізраїлю в Секторі Гази активно засуджують уряди деяких європейських країн, наприклад, Іспанія не лише розірвала контракти, але й ввела ембарго на ізраїльське озброєння. "Тому просування європейської альтернативи рішенням Uvision – цілком логічний крок для Rheinmetall", – вважають аналітики.
Дрони та війна в Україні: останні новини
Росія почала використовувати спортивно-тренувальні літаки Як-52 для перехоплення українських далекобійних дронів "у стилі Першої світової війни". Ймовірно, рішення викликане недостатньою кількістю засобів ППО та проблемами з бойовою авіацією.
Новий реактивний російський дрон "Герань-3" оснащений китайським турбореактивним двигуном Telefly JT80, що збільшує його вартість на кілька десятків тисяч доларів порівняно з "Герань-2".
Раніше начальник відділу цивільного захисту управління Радіаційного, хімічного та біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ, полковник Артем Власюк спростував інформацію про те, що російські "Шахеди" були оброблені отруйними речовинами. Йдеться про інцидент у квітні 2025 року, коли експерти рекомендували не торкатися уламків збитих дронів без попереднього хімічного аналізу.