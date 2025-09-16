Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express. Аналітики видання зробити "обережне припущення", що прототипи безпілотника справді могли бути випробувані в реальних бойових умовах, тобто на лінії зіткнення російсько-української війни.

Дивіться також Ракета "Фламінго" долетить до Москви і навіть до Ірану: чому її так назвали і чого чекати Росії

Що відомо про дрон FV-014?

Перша публічна демонстрація розробки супроводжувалась повідомленням із лаконічним написом: "БпЛА Rheinmetall – перевірені у боях, масштабовані та повністю сертифіковані".

Однак окрім нового дрона, на фото потрапила й справді "перевірена в боях" модель Hero 120 від ізраїльської Uvision, який Rheinmetall може виробляти за ліцензією. Водночас про існування FV-014 публічно стало відомо лише зараз.

Дрони FV-014 та Hero 120 на виставці / Фото RheinmetallAG

До слова, на сайті німецької компанії згадок про нову розробку немає, а інформація про неї відома здебільшого з публікації EDR Magazine.

Що відомо про FV-014? Дрон є класичним баражуючим боєприпасом зі злітною вагою в 14 кілограмів та електричним двигуном. Він має складне крило та запускається з транспортно-пускового контейнера. Дальність польоту складає 100 кілометрів, а час у повітрі – 60 хвилин. Бойова частина комбінованого кумулятивно-уламкового типу HEDP (High-Explosive Dual-Purpose) має вагу в 5 кілограмів і дозволяє уражати як бронетехніку, пробиваючи до 600 міліметрів броні, так і менш захищені цілі.

Аналітики звертають увагу на незвичний фюзеляж безпілотника. Окрім дуже незвичного "плавника", FV-014 має різкі форми, характерні для фасетного рішення забезпечення радіолокаційної малопомітності. Однак вони можуть бути спричинені й технологією виробництва.

Для FV-014 декларується робота в умовах відсутності сигналів супутникової навігації, а також можливість ройового використання. Як пише EDR Magazine, дрон знаходиться на завершальній стадії розробки – уже пройшов льотні випробування та має скоро вийти на ринок.

Чи справді дрон "перевірений у боях"?

У Defense Express зазначають, що дані EDR Magazine дещо не корелюються з повідомленням компанії Rheinmetall про вже "перевірені у боях" дрони Hero 120 та FV-014.

На тлі цього можливо зробити лише обережне припущення, що прототипи FV-014 дійсно могли бути перевірені в реальних бойових умовах. А це означає, що єдиним таким "полігоном" могли бути лише бойові дії російсько-української війни. Інший варіант – у Rheinmetall трохи випередили можливий розвиток подій,

– пояснили аналітики.

Окрім того, цікавим є й факт розробки Rheinmetall власних баражуючих боєприпасів попри домовленість із Uvision. Однак пояснити це доволі просто – як "деякі маркетингові обмеження для сімейства Hero, які зумовлені його ізраїльським походженням". На практиці це означає одразу два аспекти:

по-перше, Ізраїль може блокувати продаж та реекспорт свого озброєння, що зараз він робить для України;

по-друге, дії Ізраїлю в Секторі Гази активно засуджують уряди деяких європейських країн, наприклад, Іспанія не лише розірвала контракти, але й ввела ембарго на ізраїльське озброєння. "Тому просування європейської альтернативи рішенням Uvision – цілком логічний крок для Rheinmetall", – вважають аналітики.

Дрони та війна в Україні: останні новини