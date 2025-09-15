Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела гражданской защиты управления Радиационной, химической и биологической защиты Командования Сил поддержки ВСУ, полковник Артем Власюк, передает 24 Канал со ссылкой на материал LIGA.net.

Что известно об инциденте с "ядовитыми дронами"?

В ВСУ отметили, что информация о вражеском "Шахеде", который якобы был обработан ядовитым веществом, не соответствует действительности.

Заметьте! Несколько месяцев назад после сбивания российских беспилотников несколько человек обратились за медицинской помощью из-за якобы влияния ядовитых веществ, которые могли распространиться именно с помощью дронов. Тогда эксперты рекомендовали не прикасаться к обломкам сбитых дронов без предварительного химического анализа.

Однако попытки проверить эти сведения – через госпитали и официальные каналы, не увенчались успехом. Поэтому в ВСУ опровергают информацию об использовании россиянами беспилотников с ядом.

Оказалось, что это (данные о "ядовитом дроне" – 24 Канал) – следствие того, что у страха большие глаза,

– констатировал Власюк.

Он также отметил, что враг может применять любые средства и в любых вариантах снаряжения, но подчеркнул важность взвешенной оценки и официального подтверждения таких данных перед их распространением.

По его словам, в информационном пространстве сейчас идет борьба, а россияне умело манипулируют данными, создавая ложные впечатления и сея панику среди украинцев.

Противник очень искусно использует формулу 20 на 80: немножко правды, буквально полтора-два слова, а остальное – все абсолютно понятно, о чем (является ложью – 24 Канал),

– подытожил полковник.

Какую тактику используют россияне на фронте?