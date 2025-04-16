Россияне снаряжают дроны ядовитыми веществами. Поэтому даже обломки БПЛА способны навредить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦПД и InformNapalm.

Смотрите также Враг может бомбить просто пустую дорогу: боец НГУ сравнил использование дронов на фронте

Что известно о ядовитых "Шахедах"

Враг каждую ночь атакует Украину большим количеством "Шахедов". Но теперь от беспилотников-камикадзе появилась новая угроза.

"Из нескольких военных источников получили сегодня сообщение, что россияне наносят химические отравляющие вещества на свои БПЛА типа Shahed 136/"Герань-2", чтобы наносить дополнительный вред людям, которые будут подбирать обломки сбитых дронов. Пока мы не имеем дополнительных свидетельств, что это действительно какое-то массовое явление, но рекомендация не касаться обломков сбитых дронов без предварительного анализа их на химическую опасность выглядит достаточно логичной", – написали в InformNapalm.

Там напомнили, что в России есть целые институты, которые разрабатывают боевые отравляющие вещества, например "Новичок". Спецслужбы использовали их для убийств противников Путина. Диктатор отдавал приказы лично.

Интересно! 24 Канал есть статья об истории "Новичка". Этот нейротоксин разработали в 1980-1990-е годы. Он стал четвертым поколением химического оружия на территории СССР.

Новое химическое оружие россиян – не дезинформация, "Шахеды" могут разбрасывать капсулы с ядом

Впоследствии информацию аналитиков InformNapalm подтвердили в ЦПД, но уточнили, что токсины не наносят на корпус дронов – враг снаряжает беспилотники капсулами.

Центр верифицировал эту информацию в спецслужбах и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Известно, что в одном из БПЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым отравляющим веществом CS (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия. Вражеские БПЛА могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей. В то же время информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса российских дронов обрабатывают ядовитыми веществами, не подтверждается.

Добавим, что последние данные об использовании россиянами на фронте химического оружия сообщили пленные китайцы.