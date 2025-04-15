Когда в Украине был дефицит, то каждый дрон ценился, и каждый пилот пытался применить его с максимальным коэффициентом полезного действия. Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

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"В то же время враг имеет большое количество дронов и не жалеет их. Было много случаев, когда противник на одном из направлений, где линию обороны держит наша бригада, мог бомбить просто дорожное покрытие. Им настолько не было жалко дронов, что они бомбили дорожное покрытие только для того, чтобы ухудшить нашу логистику", – подчеркнул он.

Украинские пилоты стараются максимально использовать дроны именно по реальным целям, по технике, по личному составу российского войска.

Как изменились штурмы оккупантов

Андрей Отченаш отметил, что у россиян проблемы с техникой. Например, в 2023 году враг мог штурмовать с техникой неделями. Сейчас оккупанты ее накапливают. Они могут 5 – 6 дней штурмовать только пехотой, а дальше уже использовать технику.

Меняется также качество этой техники. Россияне начали использовать различные виды техники, начиная от танков, БТР и так далее. Сейчас они переходят больше на МТ-ЛБ. Захватчики штурмуют на легковом транспорте, в частности, "Жигулях", бусах. То есть сейчас враг использует абсолютно все для того, чтобы проводить штурмовые действия.

У нас была ситуация на линии, где оборону держит бригада "Рубеж". Россияне штурмовали на "Жигулях". В одно авто влезло чуть ли не 10 военнослужащих России. Представьте этот "Жигуль", который подрывается на мине, и оттуда просто вылетают российские солдаты,

– сказал военный.

Человеческая жизнь для российских командиров абсолютно неважна. Они готовы посылать на смерть своих военнослужащих десятками, лишь бы только получить хотя бы какие-то локальные достижения. Хотя сейчас враг их не получает.

"Большинство россиян, которые попадали в плен в бригаду "Рубеж", не были идейными, они воевали за деньги. Когда они попадали на линию боевого соприкосновения, они боялись смерти не от наших Сил обороны, а от своих командиров", – рассказал командир экипажа БПЛА.

Дело в том, что у оккупационной армии есть заградительные отряды. Российские захватчики штурмовали со страхом, что их убьют даже собственные командиры.