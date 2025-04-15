Коли в Україні був дефіцит, то кожен дрон цінувався, та кожен пілот намагався застосувати його з максимальним коефіцієнтом корисної дії. Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

Дивіться також Росія "йде" на Костянтинівку, ЗСУ атакують під Покровськом: як змінилася лінія фронту за тиждень

"Водночас ворог має велику кількість дронів та не шкодує їх. Було багато випадків, коли противник на одному з напрямків, де лінію оборони тримає наша бригада, міг бомбити просто дорожнє покриття. Їм настільки не було шкода дронів, що вони бомбили дорожнє покриття тільки для того, щоб погіршити нашу логістику", – підкреслив він.

Українські пілоти намагаються максимально використовувати дрони саме по реальних цілях, по техніці, по особовому складу російського війська.

Як змінилися штурми окупантів

Андрій Отченаш зазначив, що у росіян проблеми із технікою. Наприклад, у 2023 році ворог міг штурмувати з технікою тижнями. Наразі окупанти її накопичують. Вони можуть 5 – 6 днів штурмувати лише піхотою, а далі вже використовувати техніку.

Змінюється також якість цієї техніки. Росіяни почали використовувати різні види техніки, починаючи від танків, БТР і так далі. Зараз вони переходять більше на МТ-ЛБ. Загарбники штурмують на легковому транспорті, зокрема, "Жигулях", бусах. Тобто зараз ворог використовує абсолютно все для того, щоб проводити штурмові дії.

У нас була ситуація на лінії, де оборону тримає бригада "Рубіж". Росіяни штурмували на "Жигулях". В одне авто влізло ледь не 10 військовослужбовців Росії. Уявіть цей "Жигуль", який підривається на міні, і звідти просто вилітають російські солдати,

– сказав військовий.

Людське життя для російських командирів абсолютно неважливе. Вони готові посилати на смерть своїх військовослужбовців десятками, аби тільки отримати хоча б якісь локальні досягнення. Хоча зараз ворог їх не отримує.

"Більшість росіян, які потрапляли у полон до бригади "Рубіж", не були ідейними, вони воювали за гроші. Коли вони потрапляли на лінію бойового зіткнення, вони боялися смерті не від наших Сил оборони, а від своїх командирів", – розповів командир екіпажу БпЛА.

Річ у тім, що в окупаційної армії є загороджувальні загони. Російські загарбники штурмували зі страхом, що їх уб’ють навіть власні командири.