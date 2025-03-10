Цікаво, що ворог почав масово вивозити з Криму боєприпаси для реактивної артилерії. Як розповів 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, такого раніше не спостерігалося.

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Як зменшилось використання техніки ворогом

Росіяни відчувають значну нестачу військової техніки, через що її використання на фронті суттєво зменшилось. Зараз через Маріуполь проїжджає в середньому лише 10 одиниць техніки на тиждень, з яких 4 – танки. Для порівняння, рік тому рухались колони до 20 одиниць техніки одночасно. Це не означає, що окупанти не хочуть її використовувати або що зменшився тиск на фронті. Як пояснив Андрющенко, техніка просто відсутня.

Ми досягли того моменту, коли в росіян закінчується все – техніка та жива сила,

– зазначив він.

Ця ситуація могла б суттєво змінити співвідношення сил на полі бою, проте "вчасно" втрутився президент США Дональд Трамп, припинивши надання Україні життєво необхідної допомоги. Якби нинішня адміністрація займала ту ж позицію, що й команда Джо Байдена, українські війська вже восени могли б почати сильніше тиснути на ворога та звільняти захоплені території.

"Не дарма вони на лінії фронту скакають на конях – більше немає на чому. Ситуація погіршується з кожним днем", – підкреслив Петро Андрющенко.

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Про дефіцит живої сили

Майже три тижні Маріупольсько-Бердянська агломерація заповнена лише на третину, що свідчить про серйозні проблеми з поповненням особового складу. За словами керівника Центру вивчення окупації, Кремль буде змушений або оголосити повноцінну мобілізацію, або зіткнеться з катастрофічним дефіцитом вояків.

Наші шанси не тільки встояти, а й почати зворотні операції з повернення територій, значно зростають,

– зазначив Андрющенко.

Що незвичайного сталося на ТОТ

Цього тижня було зафіксовано значне перекидання боєкомплектів для реактивної артилерії з окупованого Криму. Як зазначив Петро Андрющенко, це "дивні дива". За його словами, такого ще не було. Поки що невідомо, що саме це означає, але це, без сумніву, не найкращі новини для росіян.