Об этом пишут журналисты издания The Guardian. Кроме того, об этом заявили во время общественных слушаний по смерти британки Дон Стерджесс, которая случайно стала жертвой атаки.

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Великобритания обвиняет Путина

Высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел Великобритании заявил, что британское правительство пришло к выводу, что решение отравить Скрипаля, который уже давно жил в Великобритании, не могло быть принято без разрешения высшего руководства России.

В то же время бывший российский шпион Скрипаль также подтвердил, что за всеми чувствительными решениями в Кремле стоит именно Путин.

Я считаю, что Путин принимает все важные решения сам. Поэтому я думаю, что он по крайней мере дал разрешение на нападение,

– рассказал он в заявлении.

Как развивалось дело: основные детали