Об этом пишут журналисты издания The Guardian. Кроме того, об этом заявили во время общественных слушаний по смерти британки Дон Стерджесс, которая случайно стала жертвой атаки.
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Великобритания обвиняет Путина
Высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел Великобритании заявил, что британское правительство пришло к выводу, что решение отравить Скрипаля, который уже давно жил в Великобритании, не могло быть принято без разрешения высшего руководства России.
В то же время бывший российский шпион Скрипаль также подтвердил, что за всеми чувствительными решениями в Кремле стоит именно Путин.
Я считаю, что Путин принимает все важные решения сам. Поэтому я думаю, что он по крайней мере дал разрешение на нападение,
– рассказал он в заявлении.
Как развивалось дело: основные детали
- 4 марта 2018 года бывшего сотрудника ГРУ ФСБ России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в парке города Солсбери в Великобритании. Первым, кто пришел им на помощь, был полицейский Ник Бейли.
- Следователи установили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России, которое нанесли на дверь их дома.
- 5 сентября 2018 года британская полиция обнародовала новые резонансные детали в деле о расследовании отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России.
- Уже 12 сентября Путин лично заявил, что в России нашли подозреваемых в покушении на Скрипалей, а 13 сентября пропагандисты RT опубликовали интервью с людьми, которые называют себя Бошировым и Петровым.
- Впоследствии, Bellingcat и The Insider выяснили, что подозреваемые в отравлении в британском Солсбери экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – Александр Петров и Руслан Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб. 26 сентября издание опубликовали очередную часть расследования, в которой заявили о раскрытии настоящей личности Боширова.