Сторонников Путина и кремлевские элиты держит вместе страх. Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что они хотели бы жить по другой модели, но глава Кремля ее разрушил.

Смотрите также Такого раньше не было: предвестником чего может быть объявление Кадыровым кровной мести

"Страх перед Путиным больше, чем перед последствиями его правления. Но элиты, безусловно, недовольны так называемым президентом", – рассказал Игорь Яковенко.

Могут ли элиты бросить Путина

Соратников Путина даже нельзя назвать элитами, однако именно их считают таковыми в России. Однако следует понимать, что они никогда не были сторонниками курса, который выбрал российский диктатор.

Кремлевские чиновники всегда были заинтересованы в сохранении такой модели, когда они воруют в России, а тратят на Западе. У каждого из них на Западе живут дети, есть недвижимость,

– подчеркнул Яковенко.

Можно вспомнить, как накануне полномасштабного вторжения, Путин собрал Совбез. Это и есть вся силовая верхушка России. Он их допрашивал и перепугал так, что эти люди даже не могли говорить.

Поэтому большинство путинской верхушки недовольно тем, что происходит. Ведь в их жизнях произошло много изменений. Теперь они не могут учить своих детей, отдыхать на Западе.

Но страх перед Путиным очень большой. К тому же они понимают, что являются военными преступниками и связаны с главой Кремля, поэтому "соскочить" уже не удастся,

– подытожил российский оппозиционный журналист.