Прибічників Путіна та кремлівські еліти тримає разом страх. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що вони хотіли б жити за іншою моделлю, але глава Кремля її зруйнував.

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"Страх перед Путіним більший, ніж перед наслідками його правління. Але еліти, безумовно, незадоволені так званим президентом", – розповів Ігор Яковенко.

Чи можуть еліти кинути Путіна

Соратників Путіна навіть не можна назвати елітами, проте саме їх вважають такими у Росії. Однак варто розуміти, що вони ніколи не були прибічниками курсу, який обрав російський диктатор.

Кремлівські чиновники завжди були зацікавлені у збереженні такої моделі, коли вони крадуть у Росії, а витрачають на Заході. У кожного з них на Заході живуть діти, є нерухомість,

– підкреслив Яковенко.

Можна пригадати, як напередодні повномасштабного вторгнення, Путін зібрав Радбез. Це і є вся силова верхівка Росії. Він їх допитував та перелякав так, що ці люди навіть не могли говорити.

Тому більшість путінської верхівки незадоволена тим, що відбувається. Адже в їхніх життях відбулося багато змін. Тепер вони не можуть вчити своїх дітей, відпочивати на Заході.

Але страх перед Путіним дуже великий. До того ж вони розуміють, що є військовими злочинцями й пов'язані з очільником Кремля, тому "зіскочити" вже не вдасться,

– підсумував російський опозиційний журналіст.